Aya po desiatich rokoch pokrstila štvrtý album s názvom 04:10

Bratislava 4. marca (TASR) - Ražnou pálenkou premenovanou na "pažná" pokrstil spevák Pavol Hammel v poradí štvrtý album žilinskej skupiny Aya s názvom ...

4. mar 2003 o 13:24 © TASR 2003

Bratislava 4. marca (TASR) - Ražnou pálenkou premenovanou na "pažná" pokrstil spevák Pavol Hammel v poradí štvrtý album žilinskej skupiny Aya s názvom 04:10.

Hosťom v bratislavskom Metro Music Clube nezabudol pripomenúť, že krstným otcom kapely bol už i pred desiatimi rokmi. "Vtedy sa mi páčilo, že zo Žiliny prišiel taký pravý bigbít a rockďnďroll a keďže po desiatich rokoch zostali rovnako štíhli, aj dnes som sa úlohy rád zhostil," žartoval Hammel. Cédečko pokrstil "pažnou" priamo z "ploskačky" bubeníka Rada Pažeja, podľa ktorého je pálenka premenovaná. Po ochutnávke ostrého moku Hammel vtipne podotkol, že chápe, odkiaľ má spevák taký chrapľavý hlas.

Názov albumu 04:10 znamená štvrtý album v poradí a desiate výročie kapely. Okrem toho spevák Boris Letrich na pódiu oslávil i svoje 39. narodeniny. Tvrdí, že vydanie ďalšieho albumu po troch rokoch je pre neho pekným darčekom. "No najkrajším sú pre mňa moje dve deti, vecné darčeky sú o ničom. Najmilšie prekvapenie som dostal na narodeniny, ktoré som prvýkrát oslavoval so svojou manželkou. Dala mi vtedy lízanku. Bolo to od srdca a bolo to krásne," prezradil Boris, ktorý je šťastne ženatý už 17 rokov.

Nový album, ktorého texty sú stále o láske, je však podľa jeho slov pokojnejší. "Zmena je aj v tom, že máme nových členov v kapele. Sú rovnako blázniví, ale mladší, takže všetci pri nich mladneme," hovorí s tým, že cédečko bolo na svete za tri týždne a 14 skladieb na ňom vyberali z 36 "kandidátiek". Kapela má už pripravených zopár ďalších vecí na nový album. "Problém je len s textmi. Píšem ich sám a väčšinou vznikajú tak deň alebo hodinu pred nahrávaním. Text nášho najväčšieho hitu Malý princ napríklad vznikol za osem minút. Boli už nahrané podklady a ja som klamal, že sa idem rozospievať," hovorí bývalý učiteľ telocviku a občianky Boris, ktorý sa však deťom neprestal venovať a učí na umeleckej škole.

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál