V Belehrade ukradli kópie dvoch filmov určených na projekciu v rámci FESTu

4. mar 2003 o 16:36 © TASR 2003

Belehrad 4. marca (TASR) - Bezpríkladnú krádež dvoch filmov, určených na projekciu v rámci medzinárodného filmového festivalu FEST v Belehrade, potvrdil dnes v srbskej metropole generálny riaditeľ podujatia Slobodan Pavičevič.

Predbežne neznámi páchatelia odcudzili kópie filmov Far from Heaven (USA) a Japon (Mexiko) režisérov Todda Haynesa Carlosa Reigadasa.

Diváci, ktorí si zakúpili vstupenky na projekcie oboch diel, sa dozvedeli iba, že uvidia iné filmy. O krádeži kópii filmových diel, ktoré boli poistené, organizátori informovali políciu.

V programe 31. ročníka FESTu figurujú špičkové filmové novinky súčasnosti - Chicago režiséra Roba Marshalla, The Pianist Romana Polanského, Adaptation Spika Jonza, ale aj nová snímka Stevena Spielberga Catch Me If You Can.

Podujatie, ktoré potrvá do 9. marca, v piatok večer slávnostne otvoril francúzsky herec a šansoniér Charles Aznavour. Na festivale, o ktorého projekcie je mimoriadny záujem, premietnu celkove viac ako 90 filmov zo 40 krajín, vrátane Solarisu Stevena Soderbergha, či Araratu kanadského režiséra arménskeho pôvodu Atoma Egoyana.

Dramaturgia FEST-u pamätala aj na diela argentínskej, austrálskej, britskej, českej, fínskej, francúzskej, iránskej, japonskej, juhokórejskej, mexickej, ruskej, či španielskej kinematografie.