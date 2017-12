Rossiniho operu Popoluška uvedie SND prvýkrát a to v odvážnej réžii J. Bednárika

Bratislava 4. marca (TASR) - Rossiniho Popoluška zavíta 7. marca na javisko opery Slovenského národného divadla po prvý raz a to v odvážnej koncepcii Jozefa Bednárika.

Inšpirovaný stretnutím s istou českou opernou hviezdou vo fitnescentre, obliekol nekonvenčný režisér do neromantických teplákov predstaviteľky Popolušky - Jolanu Fogašovú a Denisu Šlepkovskú. "Možno to bude niekomu pripadať ako svätokrádež, dnešné deti však bežne kladú otázky ako - Kam odišla princezná, šla na aute?," vysvetlil Bednárik na dnešnej tlačovej konferencii. Režisér, ktorý dielo poňal z dnešného pohľadu, tak chce osloviť nielen tradičného operného diváka. Súhlasí s nim aj scénograf Vladimír Čáp, či kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová. Hlavné hrdinky, odchované na tradícii českých Troch orieškov pre Popolušku, však boli spočiatku netradičnou koncepciou šokované. Peter Mikuláš, ktorý účinkuje v úlohe náhradníka macochy Dona Magnifica, skôr riešil, ako zvládne zaspievať 40 slov za minútu. Konzultoval to s autorom hudobného naštudovania Dušanom Štefánkom, ktorý bude predstavenia dirigovať spolu s Martinom Mázikom. Po prvý raz sa súborom SND zaoberala choreografka Šárka Ondrišová, v úlohe asistenta dirigenta sa predstaví sólista opery SND Jozef Kundlák. Premiéru v SND budú mať dve mladé interpretky - Erika Strešnáková a Gabriela Hübnerová, ale i Zsolt Derecskei a János Ocsovai z Maďarskej štátnej opery.

V Popoluške sa prelína hudobná komédia v štýle opery buffy s romantickou rozprávkou, história so súčasnosťou. Inscenácia bude podľa Bednárika romanticky snivá, moralistická i virtuózna. "Na svoje si prídu aj oteckovia," podotkol na záver.

V rovnakom roku ako Popoluška napísal Rossini i podobne populárnu komickú operu Barbier zo Sevilly, ktorú publikum SND dôverne pozná.