Anastacia sa lieči

LONDÝN - Americká popová diva Anastacia podstúpila minulý mesiac sedemhodinovú operáciu. Pred šiestimi týždňami jej diagnostikovali nádor prsníka a odvtedy stihla podstúpiť už aj rekonštrukčný zákrok, keďže pri výkone svojho povolania potrebuje dvadsaťsed

5. mar 2003 o 9:00

emročná speváčka aj dobre vyzerať. Hoci jej prípad patrí k vážnym, mala šťastie v nešťastí. „Keby k nám prišla o mesiac neskôr, bola by vo vážnom ohrození života,“ povedal jej lekár, Dr. Alexander Swistel. „Bola to výzva pre moju vôľu, vieru a telo,“ vyhlásila speváčka, ktorá nemocnicu opustila už dva dni po operácii.

Anastacia si plne uvedomuje vážnosť svojej situácie a v správe pre verejnosť odporúča všetkým ženám pravidelné vyšetrenie mamografom. V nasledujúcich šiestich týždňoch čaká na speváčku ešte nepríjemná chemoterapia. Môže ju skomplikovať aj to, že Anastaciu v trinástich rokoch operovali na príznaky Crohnovej choroby.

Drobná speváčka prerazila debutovým albumom Not That Kind (2000), ktorý zožal veľa cien a predal sa v päťmiliónovom náklade. Jej nový album má titul Freak of Nature (2002). Je tiež laureátkou World Music Award 2001 a MTV Music Award 2001 pre najlepšieho nováčika hudobnej scény. (zk)