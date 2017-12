Bono zbiera charitatívne ceny

Je pravda, že írska rocková skupina U2 minulý rok odpočívala a zamerala sa na nahrávanie nového albumu. Jej líder Bono však dostával v posledných dňoch jednu cenu za druhou. Nie za hudbu, ale za charitu. Za boj proti hladu, chudobe a chorobe AIDS v Afrike

5. mar 2003 o 13:00

Bono, jeho žena Ali Hewsonová a Jacques Chirac.

FOTO - REUTERS

mu naposledy francúzsky prezident Jacques Chirac udelil najvyššie francúzske vyznamenanie - rocková hviezda sa stala rytierom Čestnej légie. Ďalšie ocenenia si za svoje mimohudobné aktivity prevzal na amerických cenách MusiCares a na írskych Irish Music Awards.

Rocková hviezda a hrdina týchto dní Bono je však rozčarovaný. Udalosti spojené s vojnou Iraku zatienili jeho boj. Pýta sa: „Prečo milióny ľudí nevyšli na ulicu upútať pozornosť na obete zabudnutej vojny Afriky proti AIDS?“ Tvrdí, že v priebehu niekoľkých rokov umrú milióny ďalších nakazených Afričanov, lebo nebudú mať čím bojovať s pandémiou.

„Je pekné, že ľudia demonštrujú proti vojne v Iraku, ktorá by priniesla straty na životoch, ale to nič nezmení na fakte, že dva milióny afrických ľudí budúci rok zomrú bez liekov,“ vysvetľuje Bono. „Chcel by som vedieť, prečo kvôli tomuto nie sú ľudia v uliciach,“ povedal po tom, čo dostal cenu Irish Music Awards za humanitárnu pomoc chudobným sveta. „Ak sa to týka života černocha, na koľko si ceníme jeho život?“ dodala najčistejšia duša šoubiznisu.

Zdá sa, že bude musieť zabojovať na viacerých frontoch. Aj on odmieta vojnu v Iraku a po stretnutí so Chiracom vyhlásil, že britský premiér Tony Blair to myslí s britskou účasťou na vojenskej operácii úprimne, ale sa mýli. Bono si myslí, že by bolo chybou urobiť zo Saddáma Husajna mučeníka použitím sily. Iracký prezident je v propagande dobrý, hovorí Bono, tak mu to nezľahčujme.

(peb, reuters, tasr)