Willis a Bellucciová žiaria v Slzách slnka

Bruce Willis a talianska herečka Monica Bellucciová prichádzajú na premiéru spoločného filmu Tears of the Sun (Slzy slnka) v pondelok v Los Angeles. Film si podáva Ameriku a jej aktivity svetového policajta a je to jedna zo snímok, ktorá sa dotýka súčasný

5. mar 2003 o 12:30

FOTO - REUTERS

ch horúcich tém. Filmoví kritici charakterizovali dej tohto akčného filmu pomocou slávnej vety britského politika Edmunda Burka: „Zlo môže zvíťaziť len tým, že dobrí ľudia neurobia nič.“ Bruce Willis je teda dobrý človek, ktorý sa rozhodne niečo podniknúť a Monica Bellucciová hrá lekárku bez hraníc, vyslanú niekam do Nigérie, kde vyčíňajú tlupy vzbúrencov. Monica, ktorej zabijú muža, nechce nechať miestnych ľudí napospas ozbrojeným povstalcom. Bruce Willis, ktorý si zo začiatku len rutinne koná svoju prácu, sa ju pokúsi dostať do vrtuľníka a odletieť do bezpečia. Akcia sa nevydarí a vtedy sa začína zápletka, ktorá chce týmto príkladom ilustrovať nespravodlivosti a krivdy sveta. (reuters)