Julianne Moorová a Pierce Brosnan sa spolu objavia v romantickej komédii

Los Angeles 5. marca (TASR) - Americká herečka Julianne Moorová, dvakrát nominovaná na Oscara, si vo svojom ďalšom filme zahrá rozvodovú právničku.

5. mar 2003 o 11:54 © TASR 2003

V romantickej komédii s názvom Laws of Attraction (Zákony príťažlivosti) jej bude sekundovať predstaviteľ Jamesa Bonda - Pierce Brosnan. Ten sa objaví tiež v úlohe právnika zaoberajúceho sa rozvodovými konaniami.

Podľa informácii amerického filmového magazínu Hollywood Reporter by si mal na režisérsku stoličku zasadnúť Michael Caton-Jones. Filmovať by sa malo v Írsku a New Yorku.

Obaja špičkoví právnici stoja na začiatku proti sebe, ako v práci, tak i v súkromnom živote, celý príbeh však končí happy endom.