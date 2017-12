Najväčšia výstava najmenších bytostí bude aj v Bratislave

Bratislava 5. marca (TASR) - Výstava jedinečnej zbierky hračiek zo známych čokoládových vajíčok, ktorá sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov, "zavíta" aj do Bratislavy.

Prehliadka zbierky bratov Fausztovcov, ktorá v týchto dňoch vyvoláva záujem verejnosti v Prahe, sa v Európskom kongresovom a umeleckom centre v bratislavskom Istropolise uskutoční 2. 26. apríla. Netradičná kolekcia Mártona a Petra Fausztovcov z Maďarska pozostáva z viac ako sedemtisíc kusov rôznych hračiek z Kinder Surprise. Jej zrod sa datuje do roku 1988, keď Marton Fauszt podľahol zberateľskej vášni a začal systematicky kupovať jednotlivé kolekcie hračiek. Prvú výstavu usporiadal len pre priateľov, no mala taký veľký ohlas, že v roku 1995 sa rozhodol venovať zbieraniu týchto predmetov profesionálne a začal vystavovať po celom Maďarsku. Už rok nato jeho zbierka dosiahla počet štyritisíc predmetov, a tak sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Zároveň začali prichádzať ponuky na vystavovanie zo zahraničia. Práve pri tom mu pomáha starší brat Peter, fotograf a priemyslový dizajnér, ktorý je autorom koncepcie i dizajnu výstavy. Prvá zahraničná cesta výstavy bratov Fausztovcov smerovala do Prahy, nasledovali Holandsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny.

Do Bratislavy privezú najväčšiu výstavu najmenších bytostí z Prahy a okrem vystavených hračiek ponúkne návštevníkom možnosť zahrať sa, ale aj navrhnúť svoju vlastnú predstavu hračky vhodnej do čokoládových vajíčok. Pretože výťažok zo vstupného je určený deťom, ktoré potrebujú pomoc, výstava bude v neposlednom rade plniť aj charitatívne ciele.