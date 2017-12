Jozef Vajda - herec

6. mar 2003 o 9:00 (bobi) / Foto: DESANA DUDÁŠOVÁ

Vaše pôvodné povolanie?

Vždy herec.

Akou postavou z knihy alebo z divadla by ste chceli aspoň na chvíľu byť?

Možno by som chcel byť "ideálnym manželom" z rovnomennej Wildovej hry.

Ktorú báseň viete naspamäť?

Mám vlastnú, ktorú recitujem dievčatám. Tá je však veľmi dlhá. Preto poviem krátku - Kokosový orecht, zaryl sa mi pod necht.

O čom sa vám najčastejšie sníva?

Že zabudnem text na javisku.

Keby ste určovali vkus, aký zákaz by ste dali?

Zakázal by som hlúpym ľuďom chodiť do spoločnosti.

Máte obľúbený gýč?

Jelenie parohy.

Čo si najradšej odkladáte a nedokážete vyhodiť?

Odkladám si všetky svoje scenáre. Je to strašné najmä pri sťahovaní.

Esemeskujete?

Áno, ale málo, pretože si musím vytiahnuť okuliare, a to ma otravuje.

Vaša slabosť?

Ženy.

Čo neznášate na mužoch?

Nielen na mužoch, vo všeobecnosti závisť.

A čo na ženách?

Ak nemajú rady deti.

S kým by ste sa chceli stretnúť a rozprávať?

S Oscarom Wildom. Bolo by zaujímavé, keby sa Vajda stretol s Wildom.

Na ktorom mieste na Zemi by ste najradšej žili?

Veľmi sa mi páčilo v Austrálii a na Novom Zélande.