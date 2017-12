Ursiny konečne zdigitalizovaný

6. mar 2003 o 14:00

Dežo Ursiny v období albumu Modrý vrch. FOTO – VLADIMÍR HÁK

Vydanie albumu z revolučných časov uzavrelo jednu hudobnú kapitolu autorskej dvojice Dežo Ursiny – Ivan Štrpka. Ich spoločná nahrávka Momentky z roku 1990 vyšla práve na cédečku, čo znamená že tvorba Ursinyho a Štrpku, ktorá sa objavila v rokoch 1973 až 1989 na platniach, je tak kompletne zdigitalizovaná.

Momentky, ktoré vznikli ešte pred novembrom 1989, ale začali sa predávať až po revolúcii, svojou pestrosťou patria medzi najvýraznejšie Ursinyho albumy. „Trošku sme doplatili na nežnú revolúciu. Vtedy boli iné, dôležitejšie témy ako album Ursinyho. Ale je to skvelá platňa,“ hovorí hudobný publicista Marián Jaslovský, autor Ursinyho biografie Pevniny a vrchy.

Podobne ho dnes vníma aj spoluautor Momentiek básnik a textár Ivan Štrpka: „Doba ho preskočila a my sme už boli niekde inde. Pamätám si, že ho českí hudobní kritici označili za album roka. Podľa tohto hodnotenia dostali Momentky plný počet hviezdičiek. Na poslednom mieste skončila Iveta Bartošová. Pavel Daněk, náš producent, rebríček kritikov obrátil a povedal, že predávať sa to bude takto.“

Do polovice deväťdesiatych rokov stihli Ursiny a Štrpka vydať na CD albumy Do tla, Ten istý tanec a Príbeh. A prvá reedícia ich ranej tvorby sa objavila v roku 1993. Legendárny Modrý vrch vtedy vydalo nenápadné brnianske vydavateľstvo Indies. Vydavateľstvá Sony Music Bonton a Opus sa spamätali až po Ursinyho smrti. To bolo v roku 1995. Podľa chronologického kľúča najprv vyšiel artrockový album Provisorium s anglickými textami, potom nasledovali Pevniny detstva, kde sa už autorsky podieľal aj Štrpka.

Nedostatok peňazí zapríčinil, že viac ako polovica titulov vyšla bez textov Ivana Štrpku v bookletoch. Tie však poslucháčom chýbali. Po-dľa samotného básnika chýbal vo vydávaní systém: „To, že sa na jednej reedícii texty objavili a na druhej nie, považujem za typické slovenské šlendriánstvo. Zrejme to robili rôzni ľudia. V budúcnosti by sa to malo vydať ešte raz.“ Vydavateľstvo pritom Ivanovi Štrpkovi ani neoznámilo, že Momentky sú už v predaji. Kúpil si ich v obchode.

Mariána Jaslovského ešte dnes mrzí, že Štrpka a Ursinyho syn Jakub ako dedič odmietli zaraďovanie bonusových raritných nahrávok: „Na ich vyslovené želanie vychádzali ďalšie albumy s pôvodným obalom a bez bonusov. Túto druhú podmienku som niesol ťažko. Nemyslím si totiž, že raritné bonusové nahrávky narušujú celistvosť diela.“ Podľa Štrpku by však albumy mali zostať také, ako ich Ursiny skomponoval: „Naše albumy sme vždy považovali za ucelené veci. Bonusy sme odmietli, pretože by mali zostať čisté. Mali sme pocit, že pridané pesničky by poslucháčov zmiatli.“

Ďalšie rarity a nikdy nevydané pesničky sa neskôr objavili na posmrtných albumoch Pevniny a vrchy, ktorý vyšiel spolu s rovnomennou biografiou a Pevniny a vrchy II. Obe skompiloval Marián Jaslovský: „Sú tu nahrávky, ktoré za Dežovho života nevyšli, a ak, tak nie vo forme albumu. V archívoch je toho ešte dosť – filmové pesničky a živé nahrávky. To, či vyjdú aj na CD, bude, samozrejme, závisieť od situácie na trhu. Vôľa tu je.“

PETER BÁLIK

DiskografiaDežo Ursiny & Provisorium (1973)

Pevnina detstva (1978)

Nové mapy ticha (1979)

Modrý vrch (1981)

4/4 (1983)

Bez počasia (1984)

Zelená (1986)

Na ceste domov (1987)

Momentky (1989)

Do tla (1991)

Ten istý tanec (1992)

Príbeh (1994)

Pevniny a vrchy (1998)

Pevniny a vrchy II. (2000)

Posledný príbeh live (2000)