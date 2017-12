Sean Connery sa bráni podozreniu z daňových únikov

6. mar 2003 o 18:00 © TASR 2003

Londýn 6. marca (TASR) Sean Connery (72) sa vehementne bráni podozreniu z daňových únikov. Niekdajší predstaviteľ agenta Jamesa Bonda, ktorý žije v prevažnej miere na Bahamách, poskytol dnešnému vydaniu britského denníka The Herald podrobnosti z jeho daňových priznaní.

Podľa nich zaplatil tento škótsky herec za uplynulých päť rokov takmer 5,5 milióna eúr do britskej štátnej pokladnice. To je dôvod, pre ktorý výčitkám nerozumie. "Ide mi to na nervy," povedal.

Connerymu už dlho vyčítajú, že sa síce neustále mieša do škótskej politiky, no väčšinu času trávi pod karibským slnkom. Labouristickí politici ho preto posmešne nazývajú "poslancom z Bahám".

Sir Connery je dlhoročným zástancom Škótskej národnej strany, ktorá vystupuje za nezávislé Škótsko. Ako pre noviny poznamenal, aj jeho povýšenie do rytierskeho stavu labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira odďaľovala pre jeho angažovanie sa v politike. "Som kvôli mojim politickým názorom ľahkým cieľom," dodal Connery.