Rozlúčkové turné č.1 v podaní The Eagles bude mať zrejme pokračovanie

6. mar 2003 o 20:39 © TASR 2003

Los Angeles 6. marca (TASR) - Satiricky reagovali členovia skupiny The Eagles na trend neustále sa opakujúcich rozlúčkových koncertných turné rockových zoskupení a nazvali svoju nadchádzajúcu šnúru koncertov Farewell 1 (Zbohom 1).

Po 19 koncertoch v zámorí však skupina pripravuje na leto a jeseň vystúpenia v asi štyroch desiatkach miest USA, počas ktorých hudobníci pripomenú svoje najväčšie hity, vrátane Hotelu California.

Ceny vstupeniek nebudú hlavne z pohľadu Stredoeurópana práve najnižšie a budú sa pohybovať v rozmedzí od 40 do 177 dolárov.

Eagles neuviedli v názve turné jednotku náhodou, ich kolegovia z britskej formácie The Who sa lúčili doteraz päťkrát, ale austrálska formácia The Seekers tak činila 11 rokov nepretržite. Aktuálne sú na odchode opakovane Kiss.

The Eagles "sa rozleteli" začiatkom 80. rokov na rôzne svetové strany a venovali sa sólovým projektom. Z iniciatívy hudobného televízneho kanálu MTV sa v roku 1994 stretli na akustickom koncerte Hell Freezes Over. Prijatie, akého sa dostalo albumu z tohto podujatia, ktorý sa dostal na prvé miesto americkej hitparády a kúpilo si ho takmer osem miliónov diskofilov, hovorí za všetky komentáre.

Po vlaňajšom miniturné dostali The Eagles chuť na pokračovanie a zvažujú dokonca nahrávku nového albumu, ktorý by sa mohol objaviť na trhu v lete budúceho roku.