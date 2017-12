Prečo Misha a kto ďalší ešte?

7. mar 2003 o 8:35

FOTO – ČTK

Dnes večer sa dozvieme mená slovenských interpretov, hudobníkov a kapiel ocenených AurelomVečer v priamom prenose TV Markíza sa budú v bratislavskom Istropolise rozdávať hudobné ceny Aurel 2002. O víťazoch v dvanástich kategóriách rozhodla približne 130-členná akadémia, ktorú zostavila slovenská pobočka Federácie medzinárodného fonografického priemyslu. Verejnosť si môže porovnať svoj vkus, ktorý odrážajú ľudové ankety a hlasovania (Grand prix rádio, Slávik), s názorom hudobných kritikov, redaktorov, ľudí, ktorí s hudbou obchodujú a sledujú domácu pop scénu.

Najväčším prekvapením je sedem nominácií pre speváčku Mishu vo všetkých hlavných kategóriách. Jej albumu predchádzal letný singel Náladu mi dvíhaš. V októbri vyšiel album Colors Of My Life, za ktorý je Misha po piatich mesiacoch nominovaná okrem iného na speváčku aj objav roka.

Odborná verejnosť rada podľahne buď osvedčenej kvalite, alebo úplne novým tváram. Napríklad skupina IMT Smile dostala v roku 2001 v predošlej súťaži Ceny Hudobnej akadémie tiež sedem nominácií. Sedemkrát bol nominovaný Richard Müller v roku 2000. Absolútnu odozvu však dosiahla v roku 2000 Jana Kirschnerová, ktorú spolu s prelomovým albumom V cudzom meste nominovali jedenásťkrát. Nakoniec dostala tri ceny.

Čím upútala takú pozornosť Misha? A koľko cien si odnesie? Oslovili sme niekoľko novinárov, publicistov a Kirschnerovej manažéra Jozefa Šeba.

Eva Bacigalová, Fun rádio

„V jej prípade sa vynikajúco vydaril nástup s prvou pesničkou. Chémia jej skladieb je namiešaná tak dobre, že vyhovuje všetkým rádiám aj väčšine poslucháčov. Päťdesiat percent robí jej charizma: má talent a je inteligentná – nie je to žiadna naivná šestnástka. V Mishinom prejave vidieť, že už má niečo zažité, vie sa pohybovať na pódiu, pôsobí sympaticky.“

Tip

Speváčka roka: Misha

Spevák roka: Ivan Tásler

Kapela roka: Hex

Rado Ondřejíček, Inzine

„Podľa mňa dostala Misha toľko nominácii preto, lebo pojem „slovenské r‘n‘b“ bol doteraz vnímaný rovnako nepredstaviteľne ako „súbor podpolianskych tancov z newyorského geta“. Všetky doterajšie pokusy dopadli mizerne a ona z ničoho nič ukázala, že to predsa len ide a navyše na veľmi slušnej úrovni. Nominácie, okrem toho, že si ich zaslúži, sú teda aj výsledkom prekvapeného údivu členov Akadémie populárnej hudby.“

Tip

Speváčka: Jana Kirschnerová

Spevák: bohužiaľ, Karol Mikloš to nebude

Kapela: Hex

Rado Mešša, rádio Flash:

„Fenomén Misha sa rozbehol po víťazstve dovtedy neznámeho hlasu z intier a jinglov istého slovenského rádia v súťaži Cocacola Pop Star. Jej debut Colors In My Life privial do slovenského éteru nový svieži vietor popu. Dobre znejúci pop kopírujúci dianie na angloamerickej hudobnej top scéne oslovil všetky vekové kategórie, ale aj odborníkov a kolegov. Misha má dokonale zmapovanú scénu, pochopila, ako sa spieva tento druh hudby, ponúka dobrú angličtinu, ale aj spevnú slovenčinu bez „osemdesiatkových“ prevracaní prízvuku. Z prezentácie netrčí silikón, oblé krivky či umelé úsmevy, ale úprimnosť, profesionalita. Jej hudba je neamericky americká a neslovensky slovenská. Dôležitý je určite aj producentský vklad Maroša Kachúta, ktorý má veľký cit pre dobrý pop a na albume zaujmú jeho presne včlenené gitary. Konečne je tu niečo, čo môžeme bez problémov postaviť do konkurencie s „veľkým šoubiznisom“. Vidím tu paralelu s Norah Jonesovou a jej ôsmimi gramofónikmi – ani ona nepriniesla nič, čo by búralo hranice. Prišli v správnom čase na správne miesto a ich hudba bez väčšej konkurencie trafila do čierneho.“

Tip

Speváčka: Misha

Spevák: Ivan Tásler

Kapela: Hex

Jozef Šebo, manažér Jany Kirschnerovej

„Hocikto nový získa všetky ceny ‘gremy‘. Na scéne je toho málo, preto keď sa objaví niekto ako Misha, všetci akademici na to skočia. Pritom si neuvedomujú, ako jej vlastne ubližujú – druhý album bude pre ňu znamenať obrovský, nepredstaviteľný tlak.“

Tip

Speváčka: Misha

Spevák: Richard Müller

Kapela: Horkýže slíže