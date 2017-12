Sise Sklovskej pribudol do zbierky ďalší portrét

Bratislava 7. marca (TASR) - Umelecké prekvapenie v podobe jej portrétu čakalo na speváčku Sisu Sklovsku v bratislavskej galérii Miro.

7. mar 2003 o 15:00 © TASR 2003

"Existuje už viacero mojich podôb, no toto bolo absolútne originálne tým, že som skutočne nič netušila. Vedela som, že sa tu má odhaľovať nejaký portrét, ale nenapadlo by mi, že na ňom budem ja," hovorí s úsmevom speváčka. Autorom zatiaľ bezmenného obrazu je akademický maliar Andrej Smolák, dlhoročný Sisin známy. "Nazvem ho buď Žena, Sisa alebo Intrigy," zauvažoval umelec, ktorý speváčku túžil portrétovať už dlhú dobu, no nikdy sa nevedeli časovo zosúladiť. "Nakoniec som si ju teda nafotil, takže mi nestále modelom naživo a maľoval som podľa fotografie. Je to jemná práca, trvalo mi dlho, kým som obraz namaľoval. Je maľovaný kombinovaným olejom," prezradil autor s tým, že ak Sisa prejaví záujem, obraz bude patriť jej. Speváčka bola obrazom nadšená a začala uvažovať, kam ho zavesí. "Zatiaľ presne neviem, kde mu nájdem miesto. Mám veľmi rada obrazy a mám ich veľa, takže budem musieť niečo poprehadzovať. Tento bude mať ale čestné miesto. Hodí sa mi aj farebne do modro-zeleného interiéru môjho bytu."

Medzi ďalšie známe tváre, ktoré autor zvečnil na plátne, patria napríklad finalistky súťaže Miss spred niekoľkých rokov, spisovateľ Ladislav Ťažký a v jeho zbierke nechýba ani autoportrét. Ako Andrej Smolák tvrdí, rád maľuje ženy, sny, vášne, hriechy, o čom svedčia i názvy jeho obrazov ako Budenie osamelých duší, Na pokraji zúfalstva, Keď sú na oblohe hviezdy tmavé, Keď sú ľudia šťastní a iné.

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.