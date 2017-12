Britney Spearsovú vyhodili z klubu v Los Angeles

Los Angeles 7. marca (TASR) - Britney Spearsovú vyhodili proti jej vôli z prestížneho klubu v americkom Los Angeles.

7. mar 2003 o 17:42

Dôvodom bolo, že speváčka napriek upozorneniam fajčila cigaretu v časti lokálu pre nefajčiarov. Spearsová prišla do klubu so svojimi dvoma priateľkami a okamžite zamierili do VIP časti, kde si zapálili. Keď ich na to upozornil prevádzkar podniku, napadli ho Spearsovej ochrankári. Následne musela celá speváčkina partia bar opustiť.