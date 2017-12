Milan Lasica hrá po prvý raz divadlo so švagrinou Emíliou Vášáryovou

Bratislava 7. marca (TASR) - Po náročnom, chrípkou ovplyvnenom skúšobnom období sa dnes po prvý raz v predpremiére predstavila v bratislavskom Štúdiu S atraktívna herecká štvorica Milan Kňažko, Milan Lasica, Emília Vášáryová a Marta Sládečková v komédii Život na trikrát francúzskej autorky Yasmine Reza.

"Vyjadril by som svoje potešenie nad tým, že sme mohli spolupracovať my štyria - dve také významné herečky a dvaja takí významní riaditelia," poznamenal na okraj obsadenia riaditeľ Štúdia S Lasica, ktorý spolu s riaditeľom televízie Joj Kňažkom hrá po Kumšte v už druhej hre tejto úspešnej divadelnej autorky.

"Kým Kumšt je o priateľstve troch mužov, ktoré osciluje medzi tým, že si už strašne lezú na nervy až po to, že sa strašne potrebujú, v Živote na trikrát je to isté, len v mužsko-ženskom balení. Dva manželské páry, ktoré prežívajú všetko, čo každý z nás," poznamenal režisér Martin Porubjak. Manžel Kňažko so Sládečkovou a Lasica s Vášáryovou prežijú na javisku ten istý večierok vo štvorici na tri rôzne spôsoby. Ako to už býva v dlhoročnom súžití muža a ženy, nie je núdza nielen o prejavy nehy, ale občas aj hrubosti. "S Emíliou som v divadle ešte nehral a to, že akurát keď hráme prvýkrát spolu, sa k nej musím správať takto hrubo, ma dosť mrzí," pripustil Milan Lasica, ale jeho divadelná manželka a v súkromí švagriná Vášáryová sa ho hneď zastala. "Zase si nemyslite, že je to až také strašné. My sme si to naskúšali tak, aby tomu diváci uverili, takže to vyzerá dosť autenticky."

Milan Kňažko, ktorý sa počas účinkovania v hre Kumšt stal ministrom kultúry a počas skúšania Života na trikrát pre zmenu riaditeľom súkromnej televízie, spomínal na osobné stretnutie s autorkou oboch titulov. "V roku 1999 som si dovolil pozvať ju na obed v Paríži a rozprával som jej o Kumšte. Keď som jej prezradil, že sme trochu zmenili text, bola veľmi rozhorčená - partitúra Beethovena sa vraj nemá meniť. Keď som ju ešte aj jemne upozornil, že ona predsa len nie je Beethoven, konverzácia nabrala dosť vzrušený spád. Keďže je to milá šarmantná mladá dáma, po dodatočnom vysvetlení sme sa rozišli ako dobrí priatelia. Ale asi by nebolo dobré, aby prišla na toto predstavenie, lebo aj tu sa nám trochu podarilo niektoré pasáže rozvinúť. Zmysel, filozofia a poslanie hry však nepochybne zostali." Hra Život na trikrát bude mať premiéru v sobotu 8. marca.

