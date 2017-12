Premiéru Rossiniho opery Popoluška v Bednárikovej netradičnej réžii uviedlo SND

Bratislava 7. marca (TASR) - Rossiniho operu Popoluška dnes večer v premiére predstavili na javisku opery Slovenského národného divadla v odvážnej koncepcii Jozefa Bednárika.

Miesto rozprávkových črievičiek si musela hlavná hrdinka obuť pohodlnejšiu obuv a neromantické tepláky, pretože tento klasický príbeh nekonvenčný režisér zasadil do prostredia fitnesscentra. "Možno to bude niekomu pripadať ako svätokrádež, dnešné deti však bežne kladú otázky ako - Kam odišla princezná, šla na aute?," obhajuje sa režisér, ktorý dielo poňal z dnešného pohľadu. Osloviť tak chce nielen tradičného operného diváka, v čom sa jeho predstavy zhodli aj so scénografom Vladimírom Čápom a kostýmovou výtvarníčkou Ľudmilou Várossovou.

Hlavné hrdinky Jolana Fogašová a Denisa Šlepkovská sú odchované na tradícii českých Troch orieškov pre Popolušku a preto boli spočiatku netradičnou koncepciou šokované. Peter Mikuláš v úlohe náhradníka macochy Dona Magnifica, skôr riešil, ako zvládne zaspievať 40 slov za minútu. Konzultoval to s autorom hudobného naštudovania Dušanom Štefánkom, ktorý bude predstavenia dirigovať spolu s Martinom Mázikom. Po prvý raz sa súborom SND zaoberala choreografka Šárka Ondrišová, dirigentovi asistoval sólista opery SND Jozef Kundlák. Po prvýkrát sa na javisku SND predstavili dve mladé tváre - Erika Strešnáková a Gabriela Hübnerová, ale i Zsolt Derecskei a János Ocsovai z Maďarskej štátnej opery.

V Popoluške sa prelína hudobná komédia v štýle opery buffy s romantickou rozprávkou, história so súčasnosťou. Inscenácia je podľa Bednárika romanticky snivá, moralistická i virtuózna. "Na svoje si prídu aj oteckovia," podotkol na záver.

V rovnakom roku ako operný hit prvej veľkosti Popolušku napísal Rossini i komickú operu Barbier zo Sevilly, pričom sám sebe ušil konkurenciu. Barbiera na rozdiel od "La Cenerentoly" publikum SND dôverne pozná.