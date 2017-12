Zomrela hviezda britského popu 60. rokov Adam Faith

8. mar 2003 o 15:27 © TASR 2003

Londýn 8. marca (TASR) - Niekdajšia hviezda britskej populárnej hudby, spevák a herec Adam Faith už nie je medzi živými. Ako dnes informoval jeho agent, umelec zomrel dnes na následky infarktu, ktorý ho postihol v piatok večer po vystúpení v Stoke-on-Trent v stredoanglickom Staffordshire. Priekopník britskej populárnej hudby mal 62 rokov.

Adam Faith, vlastným menom Terence Nelhams, patril v 60. rokoch spoločne s Cliffom Richardom, Tommy Steelom a Billym Furym medzi najznámejších spevákov populárnej hudby na Britských ostrovoch. Rodák z Londýna, ktorý si umelecké meno zvolil ešte v roku 1958, pravidelne vystupoval s veličinami ako Roger Daltrey, Elton John, Ringo Starr, Bryan May, či Lonnie Donegan. Do britskej TOP 10 sa presadilo celkove jeho 11 singlov, vrátane What Do You Want? a Poor Me.

Adam Faith sa zo scény vytratil až po vážnej operácii srdca, ktorej sa podrobil v roku 1986.

Paralelne so speváckou kariérou dokázal Faith vytvoriť aj množstvo divadelných a televíznych postáv, vrátane účinkovania v seriáloch BBC. Na strieborné plátno sa po ťažkej autohavárii z roku 1973 vrátil v úlohe manažéra rockovej hudobnej scény vo filme Stardust.

Ženatý umelec, ktorý mal jednu dcéru, pôsobil od 80. rokov ako poradca v sfére investícií, prispieval do rôznych periodík, ale jeho pokus o vytvorenie špecializovaného televízneho kanálu The Money Channel na sklonku 90. rokov skončil fiaskom.