Exmanžel J-Lo sa stal "Kráľom džungle"

9. mar 2003 o 21:30 © TASR 2003

New York 9. marca (TASR) - Titul Kráľ džungle a 500.000 dolárov získal exmanžel Jennifer Lopezovej, choreograf a tanečník Cris Judd ako víťaz americkej reality show I'm A Celebrity... Get Me Out of Here (Som slávny, dostaňte ma odtiaľto).

Cris, ale aj supermodel Tyson Beckford, exmanželka Roda Stewarta Alana a olympijský šampión Bruce Jenner boli finalisti súťaže, v ktorej išlo o prežitie v drsných podmienkach austrálskeho dažďového pralesa.

Judd ukázal dychtivým americkým divákom nielen statočnosť v boji s prírodnými živlami, otravnými moskytmi a nebezpečenstvom, ktoré číha na každom kroku, ale i svoju nežnú stránku. Práve, keď sa rozhovoril o krachu manželstva s J-Lo, zrútil sa a zlomil sa mu hlas. Nevedno, či práve to primälo divákov, aby ho hlasmi vyniesli na piedestál.

Ku cti "Kráľovi džungle" slúži, že sa "ťažko zarobené peniaze" rozhodol venovať detskej charite.