Veľkolepé Verdiho Requiem odznelo dnes na pamiatku Lucie Poppovej

Bratislava 9. marca (TASR) - Verdiho najznámejšie neoperné dielo Requiem uviedli v bratislavskej Redute na pamiatku slovenskej sopranistky Lucie Poppovej, ...

9. mar 2003 o 20:30 © TASR 2003

Bratislava 9. marca (TASR) - Verdiho najznámejšie neoperné dielo Requiem uviedli v bratislavskej Redute na pamiatku slovenskej sopranistky Lucie Poppovej, ktorá svojím umením očarila svet veľkej opery.

Na 9. ročníku Hommage á Lucia Popp sa v slávnostnom Requiem Pre štyri sóla, zbor a orchester predstavila medzinárodná zostava umelcov - sopranistka Guylaine Girardová, mezzosopranistka Mihoko Fujimurová, tenorista Marius Vlad a bas - Peter Mikuláš. Veľkoleposť tejto celovečernej skladby dokreslila Cappella Istropolitana pod vedením Enocha zu Guttenberga a zmiešaný zbor Chorgemeinschaft neubeuern. Podujatie svojou účasťou podporil aj predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Verdiho Requiem, ktoré sa stalo hitom hneď po premiére, je skôr koncertné dielo, než omša na spievanie v kostole. Väčšina skladby je živá a dramatická, predovšetkým zhudobnenie latinskej sekcie Dies irae. Verdi tu však neponúka konečnú nádej - v závere soprán vyjadruje trvalú neistotu a úpenlivú prosbu o oslobodenie od posledného súdu.

"Uvedomili sme si, že je našou povinnosťou zachovať jej pamiatku," hovorí intendant Cappelly Istropolitany Karol Kopernický, ktorý sa podieľa na organizácii Hommage á Lucia Popp od prvého koncertu v roku 1994. "Bratislava ako mesto s veľkou hudobnou a speváckou tradíciou by sa mala pričiniť o to, aby meno Lucie Poppovej neupadlo do zabudnutia," dodáva.

Poppová odišla z rodného Slovenska v období normalizácie do Štátnej opery vo Viedni po tom, čo dostala ponuku svetoznámeho dirigenta Herberta von Karajana. Od prelomového roku 1963 zaznamenávala úspech na svetových operných scénach, no doma sa o nej mlčalo. V Rakúsku i Bavorsku dostala titul Kammersängerin, v Štátnej opere vo Viedni jej udelili čestné členstvo. S jej umením sa mohlo slovenské publikum stretnúť až v roku 1990 práve na pôde Slovenskej filharmónie, a to naposledy, pretože onedlho podľahla ťažkej chorobe.