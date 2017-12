Misha: Ceny sú pekné, ale sú len dôsledkom

V piatok večer sa v Bratislave rozdávali ceny Aurel 2002 za populárnu hudbu a umelci hrali naživoUdeľovanie slovenských cien za populárnu hudbu Aurel prekazil v piatok len anonym, oznamujúci bombu v hoteli, kde okrem hltania chlebíčkov chceli speváci ...

10. mar 2003 o 8:25 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

Misha a traja zo štyroch tučniakov za album Colors In My Life.

V piatok večer sa v Bratislave rozdávali ceny Aurel 2002 za populárnu hudbu a umelci hrali naživo. Udeľovanie slovenských cien za populárnu hudbu Aurel prekazil v piatok len anonym, oznamujúci bombu v hoteli, kde okrem hltania chlebíčkov chceli speváci a hudobníci porozprávať o svojich dojmoch z večera. Namiesto toho stál zmätený Marián Varga uprostred diskotéky vo vedľajšom podniku a po chvíli odišiel. Ostala najviac ocenená speváčka Misha, ktorá vo vestibule odpovedala zástupu novinárov, Hex s exklávesákom Lucie Michalom Dvořákom a prišiel moderátor večera Meky Žbirka. „Mne sa to páčilo,“ hovorí Žbirka, „cením si, čo sa podarilo – v televízii uverili tomu, že technicky sa dá zvládnuť to, aby všetci hrali a spievali naživo. Oceňujem aj umelcov, že vystupovali naživo, nie vždy sa podarí všetko nazvučiť.“

Keby sošky tučniaka Aurela neboli malé a tak dokonale okrúhle, rhythmandbluesový objav Misha by vyzerala tak ako R&B víťazky americkej Grammy, ktoré s plnou náručou vytŕčajúcich gramofónov pózujú fotografom. Akademikov zaujala natoľko, že sa cena neušla Jane Kirschnerovej, ani Ivanovi Táslerovi, ktorý zo sály cez prestávku odišiel. „Ďalším úspechom pre mňa bude, keď sa mi zajtra po ceste podarí vymyslieť niečo pekné, s čím budem spokojná. Ceny sú pekné, ale sú len dôsledkom toho,“ odkazuje Misha kritikom, ktorých náhodne, ale trefne premenovala na nekritických.

V priebehu večera nezaúčinkoval nijaký zádrh. Scéna s plátnom, tieňohrou a svetelnými obrazmi bola oproti minulým rokom strhujúco svieža, grafika na plátne vyzerala moderne a Tiziana Ferra zadržala chrípka. Meky Žbirka bol podľa očakávania zábavný, hoci skôr vtipmi ako bonmotmi, ktorými je známy. Napríklad víťazstvo zábavnej punkovej kapely Horkýže slíže, ktorú mnoho ľudí zaregistrovalo až po kauze s Pročkom, nechal nepovšimnuté. Rovnako aj členovia kapely odriekajúci úplne nezábavné „ďakujeme“. Ich vystúpenie však dodalo rôznorodosti štýlov, ktoré v ten večer zneli. Dobre znela koncertná superzostava Pavol Hammel, Dara Rolins a Robo Papp s Mishou ako vokalisti a neskôr Misha ako hlavná, trochu strémovaná hviezda. K Hexu sa pridal nedávno z Lucie vyhodený Michal Dvořák a hoci svorne s Yxom tvrdili, že sa na tom raz zo žartu dohodli, načasovali si to tak, ako keby chceli dokázať, že predsa vie hrať na klávesy.

Žbirka v úlohe moderátora spovedal na pódiu viacerých svojich súčasníkov. Marián Varga dostal cenu za celoživotné dielo a jeden Žbirkov nádych medzi rečou na poďakovanie. Prekvapením pre moderátora bolo víťazstvo jeho pesničky Čo bolí, to prebolí. So spoluautorom Kamilom Peterajom venovali hitu a spomienkam na začiatky s Modusom celý dialóg. Mikrofónu víťazov sa najviac ujali ich náhradníci. Kreatívny riaditeľ Forzy Pavol Danišovič zdôraznil, aký bol víťazný klip Skôr než odídeš nesmierne drahý. Jozef Stopka s interpretmi nominovanými za Universal Music na hrudi a logom vydavateľstva vzadu, rečou v duchu nedávnej petície umelcov proti bulváru obhájil operovanú nohu Richarda Müllera, ktorá mu znemožnila prísť si po cenu. Ako by však vyzeral šoubiznis bez peňazí a bulváru?

Potešiť môže ešte jedna vec – ak sa hovorí o galavečere, víťazoch, a samotné podujatie už nikoho nezaujíma, je to známka toho, že Aurel bude aj na budúci rok.