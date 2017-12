Chicago boduje

Muzikál Chicago sa s troma oceneniami stal v nedeľu v noci najúspešnejším dielom pri deviatom slávnostnom udeľovaní Screen Actors Guild Awards, ocenení Združenia amerických filmových a televíznych hercov, ktoré sa konalo v centre Skirball v Los Angeles.

Tento film režiséra Roba Marshalla získal hlavnú trofej pre najlepšie dielo roka, pričom ocenení sa dočkali aj herečky Renée Zellwegerová a Catherine Zeta-Jonesová za najlepšie výkony v hlavnej a vedľajšej ženskej úlohe. Súťaž je posledným kolom ocenení pred samotnými Oscarmi. „Ó, bože! Bozk od Bonda,“ zareagovala Zellwegerová, keď preberala sošku od jeho predstaviteľa Piercea Brosnana.

Cenu za najlepší mužský herecký výkon si za stvárnenie hlavnej postavy vo filme Martina Scorseseho Gangs of New York odniesol britský herec Daniel Day-Lewis, kým za výkon vo vedľajšej mužskej úlohe ocenili Christophera Walkena za výkon v Spielbergovej snímke Catch Me If You Can. Hlavní predstavitelia televízneho seriálu Sopranovci, James Gandolfini a Edie Falcoová získali ceny SGA, tak ako aj Sean Hayes a Megan Mullally za vedľajšie postavy v komediálnom seriáli Will a Grace. Za celoživotné dielo ocenilo SGA herca, režiséra a producenta Clinta Eastwooda. (reuters)