Stevens sa vrátil k spevu

11. mar 2003 o 12:00

Britský moslim Yusuf Islam, ktorý sa pred asi tromi desiatkami rokov preslávil ako Cat Stevens, sa rozhodol naspievať dve nové skladby, obe s protivojnovou tematikou. Album, ktorý naposledy vydal v roku 1978, sa volal Back to Earth. Potom sa však od reflektorov odvrátil a prestúpil na islamskú vieru.

Pred niekoľkými dňami sa rozhodol vrátiť do londýnskeho nahrávacieho štúdia, aby sa vyjadril k situácii v Iraku. Päťdesiatštyriročný Yusuf si k návratu zvolil jeden z najúspešnejších hitov svojej kariéry Peace Train (Vlak mieru). „Je to môj príspevok k mierovému riešeniu irackej krízy aj z pozície moslima,“ vyhlásil spevák na svojej internetovej stránke. Druhá pieseň sa volá Angel of War (Anjel vojny). (čtk)