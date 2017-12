Trnavský Dobrofest sa stane súčasťou európskej festivalovej siete

Trnava 11. marca (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Dobrofest bude v tomto roku prvýkrát súčasťou rozsiahleho projektu, ktorý organizuje Európska bluegrassová asociácia od 9. mája do 9. júna vo viacerých európskych štátoch.

Podľa tlačového tajomníka trnavského magistrátu Pavla Tomašoviča to ale neznamená špecializáciu festivalu len na bluegrass. Dobrofest zostáva naďalej multihudobným festivalom, no bude súčasťou siete s názvom 6th European World of Bluegrass (EWOB). Pod touto hlavičkou sa uskutočnia viaceré podujatia v Holandsku, Nemecku, Anglicku, Švajčiarsku a ďalších krajinách.

Pristúpenie k projektu EWOB podľa Tomašoviča ešte viac zviditeľní trnavské podujatie v Európe. Propagáciu bude v tomto roku potrebovať viac ako v minulosti, pretože organizačný štáb sa odhodlal k zásadnej zmene termínu zo záverečných augustových dní na máj. Trnavský Dobrofest je venovaný pamiatke Johna Dopyeru, slovenského rodáka, ktorý v USA vynašiel rezofonickú gitaru - dobro.