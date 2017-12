Hudba bola pre nás vždy prvá

12. mar 2003 o 10:30

Lucie a platinová platňa za Dobrú kočzku, která nemlsá. FOTO SME - ĽUBOŠ PILC

Život v kapele Lucie ide ďalej aj bez jedného člena a ani Michal Dvořák nezmizol z očí verejnosti. Najpredávanejšia česká skupina, doplnená o perkusionistu Tomáša Mareka a gitaristu Tomáša Varteckého, by sa mohla pokojne chystať na veľké májové turné, ktoré v dňoch 14., 16. a 19. mája neobíde Košice, Banskú Bystricu a Bratislavu. Dvořákove vyjadrenia v médiách ich však podnietili k ostrej reakcii na webovej stránke, kde je vyrátané, kto koľko hudby a textov zo 77 piesní zložil. Pre SME odpovedajú ROBERT KODYM, DAVID KOLLER a P.B.CH.

Prečo ste Michala vyhodili?

KODYM: „Dôvody vyhodenia nie sú žiadne lichôtky. Ale až Michal nás donútil hovoriť o nich.“

KOLLER: „Nikdy sme nechceli povedať, že je to preto, že hrá tak, ako hrá, a podobne sa aj správa.“

Čo potom robil človek, ktorý nevie hrať, pätnásť rokov v kapele?

KOLLER: „Boli sme kamaráti a vtedy je ti jedno, že robí niečo horšie alebo niekam občas nepríde, lebo si hovorím - každý sme nejaký. Jedného dňa však zistíte, že najdôležitejšia je hudba.“

Prerástla aj medziľudské vzťahy?

KOLLER: „Hudba bola vždy prvá. Kvôli nej sme sa zišli, a nie preto, že sme chodili do jednej krčmy.“

Hudba ako tvorba alebo ako biznis?

KOLLER: „Ako tvorba. Prvých päť rokov to nebol žiaden biznis, potom možno začal byť. Pre peniaze sme sa ale nikdy nezišli, ani druhýkrát, po tom, čo sme sa rozpadli.“

Teraz idete nahrať duet s ruskou kapelou Čičerina, už máte predstavu?

KOLLER: „Je to kapela zo Sibíri, v Rusku populárna a jej hudba je celkom príbuzná našej. S nápadom prišiel ich manažér a už tento mesiac by sme mali ísť do Moskvy skúsiť niečo naspievať po česky a rusky. Neviem, čo z toho bude.“

Je pre vás ruský trh zaujímavý?

P.B.CH.: „Chceli by sme hrať aj pre iných ľudí, nielen pre Čechov, Moravanov, Slezanov a Slovákov. Bola by to ohromná možnosť, veď Rusko je veľké.“

KOLLER: „Vlani sme hrali zopár koncertov po Amerike. Bolo to náročné, ale zaujímavé, zase sme hrali po malých kluboch.“

Americké turné pre Čechov a Slovákov alebo vás počul aj niekto iný?

KODYM: „Poliaci a občas aj nejaký Američan.“

Bránil by vám osobný postoj ísť teraz do Ameriky alebo hrať v Rusku?

KODYM: „Z tých amerických emigrantov som nemal pocit, že by chceli viesť vojnu proti Iraku. (Smiech.) Tam nevidím žiaden problém.“

KOLLER: „Uvažoval som o tom, lebo si pamätám Rusákov, ktorí nás obsadili, keď som bol malý. Najprv som počul Čičerinu a pýtal som sa, prečo by som mal spievať po rusky. Potom som to počúval druhýkrát a zistil som, že sú to normálne pesničky, ktoré niekto spieva veľmi pekným ženským hlasom.“

Kto nahradí klávesy na turné?

P.B.CH.: „Robert si kúpil gitarový syntetizátor, v ktorom sú zvuky identické s klávesami. Michal často používal zvuk z nasamplovaných gitár, preto budeme znieť ešte vernejšie než predtým.“

DENISA VOLOŠČUKOVÁ