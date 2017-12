Sieň slávy sa rozrástla aj o britské legendy

Rokenrolová sieň slávy oslávila druhú britskú hudobnú inváziu, ktorú na pomedzí sedemdesiatych a osemdesiatych rokov symbolizovali punkoví The Clash, novovlnoví The Police a pesničkár Elvis Costello. Okrem nich sa do prestížnej Rokenrolovej siene slávy ..

Rokenrolová sieň slávy oslávila druhú britskú hudobnú inváziu, ktorú na pomedzí sedemdesiatych a osemdesiatych rokov symbolizovali punkoví The Clash, novovlnoví The Police a pesničkár Elvis Costello. Okrem nich sa do prestížnej Rokenrolovej siene slávy dostali austrálska hardrocková skupina AC/DC a americká soulová skupina Righteous Brothers. Na rozdiel od tohtoročných Grammy sa vystupujúci hudobníci vyslovili otvorene proti vojne v Iraku, napísali agentúry Reuters a AP. „Táto noc je pre Britov fantastická. Tri naše najlepšie skupiny za posledných tridsať rokov budú vyznamenané," povedal na úvod Sir Elton John. (peb)