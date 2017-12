STV čaká núdzový režim a masové prepúšťanie

BRATISLAVA – Ústredný riaditeľ Richard Rybníček včera opäť verejnosť informoval o stave Slovenskej televízie. Podobne ako pred dvoma týždňami aj tentoraz sa mnohým zamestnancom zastavil dych. Po odhalení nevýhodných zmlúv televízie so súkromnými fi

12. mar 2003 o 13:35

Vo vestibule Slovenskej televízie zamestnanci s napätím počúvajú príhovor riaditeľa, ktorý vysvetľuje, prečo chce veľkú časť z nich prepustiť. Žiada ich o pochopenie. Hovorí, že je to jediná cesta, ako dať televízii zmysel, aby sa stala tým, čím niekedy bola – kultúrnou inštitúciou, ktorá dáva prácu. Komentovať jeho slová nechce nikto. „Od januára to bude úplne iná televízia, s úplne inou organizačnou štruktúrou, s iným typom fungovania,“ povedal Rybníček zamestnancom. Ticho počúvali o katastrofálnom stave televízie, ale aj o tom, že štát nebude neustále splácať jej dlhy. Sľúbil, že od januára bude mať STV dva vysielacie okruhy s vlastným programom. STV 1 bude program rodinného typu, STV 2 bude verejnoprávny.

Riaditeľ hovorí, že televízii hrozil kolaps, na ktorý upozorňovali už pred rokom pozvaní audítori. „Našli sme dokumenty, ktoré v marci 2002 upozorňovali vedenie, že pokiaľ sa takýmto spôsobom budú podpisovať koprodukčné zmluvy, pokiaľ sa STV bude aj naďalej zadlžovať, pokiaľ bude ďalej takto vnútorne fungovať, nedožije sa roka 2006.“

Televízia žije z koncesionárskych poplatkov, ziskov z reklamy a zo štátnej dotácie. Napriek tomu štát za ňu pravidelne platí dlhy. Rybníček verí, že do roka bude STV žiť len zo zvýšených koncesionárskych poplatkov a z vlastných príjmov. „Hospodáriť bude s vyrovnaným rozpočtom, ak nie so ziskom,“ povedal. (hr)

Prepúšťanie

O prepúšťaní sa po chodbách televízie hovorilo už od príchodu Rybníčka. Svojím zámerom sa netajil. Padali dokonca aj odhady – od 400 do 800 ľudí. S cifrou 1200 prepustených zamestnancov však nikto nerátal.

„Prepúšťanie bude prebiehať v priebehu mája a júna,“ odpovedal na otázku SME Para. Bude sa dotýkať všetkých profesií, najviac však administratívno-technického personálu – až 60 percent. Konkrétne mená zatiaľ nie sú známe, prebytoční zamestnanci sa o odchode dozvedia až po rokovaniach vedenia s odborármi.

Väčšinu z odchádzajúcich čaká vysoké odstupné, ktoré odsúhlasil ešte Milan Materák. Minulý týždeň Rybníček síce zrušil niektoré ustanovenia kolektívnej zmluvy, tá však má 6-mesačnú výpovednú lehotu. Denníku SME to Rybníček potvrdil, odstupné odhaduje na štvrť miliardy korún.

V televízii dnes pracuje viac než 2000 zamestnancov, v bratislavskom štúdiu je 70 percent dôchodcov. V Bratislave prepustia až 950 ľudí. Na porovnanie televízia Markíza ich má približne 420. Televízia ráta v konečnom štádiu s 800 zamestnancami vrátane štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici. „Dokážu zabezpečiť to minimum, ktoré STV musí zo zákona vyrábať denne – spravodajstvo, základnú publicistiku.“

Na výrobu všetkých ostatných programov, napríklad zábavných, sa budú ľudia najímať. Ročne sa tak podľa Rybníčka ušetrí 300 miliónov.

Obmedzenie programov

Z obrazovky STV v najbližšom čase zmiznú mnohé programy. „Lepšie bude, ak vám vymenujem tie, ktoré ostanú,“ odpovedal Rybníček na otázku, ktoré ruší. O divákov sa Rybníček neobáva, tvrdí, že čoskoro sa rozbehnú prípravy na nových programoch, ktoré odštartujú v roku 2004. „Budú také, aké si STV môže dovoliť,“ povedal.

Na obrazovke zostanú programy, ktoré zabezpečujú verejnoprávnu službu – napríklad Noviny STV, Noviny plus, O päť minút dvanásť, Svet v obraze. Zostávajú i športové prenosy, duchovné programy, národnostné vysielanie, armádny magazín, záznamy z dôležitých spoločenských udalostí. Zo zábavných relácií sa neruší Promülle či Večer Milana Markoviča. „Dôjde k zvýšeniu repríz a vysielania z archívov.“ Vysielať sa budú aj programy, ktoré majú do konca roka nevypovedateľnú zmluvu a o ich vypovedaní sa rokuje.

Výroba sa zníži približne o tisícku vysielacích hodín. Nové vedenie predpokladá, že tak ušetrí polovicu nákladov, ktoré sa použijú na vyplatenie odstupného pre prebytočných zamestnancov. V roku 2004 má televízia ušetriť už 224 miliónov.

Peniaze na odstupné na najbližšie mesiace bude televízia „poslednýkrát“ žiadať od štátu. Minister financií Ivan Mikloš včera v STV kroky nového vedenia podporil.

SŤAHOVANIE

Takmer tridsaťposchodová povestná budova v Mlynskej doline by mala byť do konca roka takmer prázdna. „Plánujeme budovu do konca roka opustiť,“ povedal Rybníček. Televízia sa má presťahovať do vedľajších priestorov v areáli. Vo výškovej budove zostanú len dabingové štúdiá a priestory určené na vysielanie. Čo bude s výškovou budovou, sa zatiaľ nevie. Ide o majetok štátu v správe televízie.

Podľa informácií SME dnes sa už veľká časť budovy nevyužíva, ale náklady na jej prevádzku sú vysoké.

Rada STV a odborári

„Rada sa po vypočutí istých nových skutočností jednoznačne postavila za tento radikálny projekt,“ povedal predseda Rady STV Marián Slovák. Myslí si, že tieto kroky televízia potrebuje. Hovorí, že sa rozprával s kolegami a priateľmi, s ktorými pracoval v televízii v roku 1972. „Napriek nepríjemným situáciám, ktoré ich čakajú, to prijali s profesionálnym pochopením.“

O svojom zámere informoval Rybníček členov Rady STV už minulý týždeň. „Všetci vedia, že v televízii je obrovská prezamestnanosť, ten socializmus sa musel niekedy skončiť,“ povedal člen rady Marek Maďarič, ktorý s krokmi vedenia plne súhlasí. Prepúšťanie by podľa Maďariča nemuselo byť také drastické, keby priebežne ozdravovali televíziu aj Rybníčkovi predchodcovia.

Rybníček informoval aj odborárov. Včera sa ale vyjadrovať nechceli, podvečer poskytli ich zástupcovia krátke stanovisko, v ktorom vyjadrili počudovanie, ako ľahko Rada STV odsúhlasila Rybníčkove kroky. Očakávajú, že urýchlene dostanú písomné podklady, aby ich s vedením mohli ešte tento týždeň prerokovať. Až potom poskytnú oficiálne stanovisko. Apelujú na verejnosť i poslancov, aby veľmi pozorne sledovali situáciu, pretože prepustenie 1200 zamestnancov môže podľa nich viesť k rozpadu televízie ako verejnoprávnej inštitúcie.

Riaditeľka banskobystrického štúdia Marta Gajdošíková sa o nových krokoch dozvedela až na tlačovej besede. Po nej mala stretnutie s vedením.

ďalšie zlé ZMLUVY

Pred dvoma týždňami Richard Rybníček hovoril o zmluvách s koprodukčným prostredím, ktoré predchádzajúce vedenie podpisovalo napriek tomu, že na to neboli peniaze. Medzičasom sa na jeho stole objavili ďalšie nezaplatené faktúry, ktoré predchádzajúce vedenie odobrilo v decembri, keď už vedelo, že končí. „Len za január a február sme dostali ďalšie faktúry na 90 miliónov. Za celý minulý rok to bolo spolu 153 miliónov.“

„Je to podozrivé. Našli sme to len minulý týždeň, keď to preštudujeme, všetko dáme na finančnú políciu,“ odpovedal na otázku SME štatutár Para. Rybníček tvrdí, že každým dňom sa objavujú nové faktúry, zmluvy a s nimi nové dlhy. Rokuje sa o splátkovom kalendári a o vypovedaní zmlúv.

„Ak sa v STV objavia ešte ďalšie zmluvy, ktoré sú mimo evidencie, dávame to okamžite na prešetrenie finančnej polícií, či nejde o podvod,“ povedal Para. MIRKA HOROBOVÁ