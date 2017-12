Rolling Stones nebudú môcť v Číne hrať ani Brown Sugar a ani Honky Tonk Women

12. mar 2003 o 9:32 © TASR 2003

Peking 12. marca (TASR) - Britská formácia Rolling Stones bude musieť v dramaturgii aprílových koncertov v Šanghaji a Pekingu nahradiť štyri piesne - Brown Sugar, Honky Tonk Women, Beast of Burden a Letďs Spend The Night Together, ktoré čínska cenzúra nepovažuje za žiaduce - pravdepodobne kvôli ich silnému sexuálnemu obsahu. S poslednou skladbou mala pred 36 rokmi problémy aj britská BBC.

Väčšina obyvateľov najľudnatejšej krajiny sveta nepozná Valiace sa kamene, lebo ich prvé cédečko sa v Číne objavilo až začiatkom toho roku, keď miestna filiálka hudobného koncernu EMI vydala kompiláciu 40 Licks.

O predprogram sa na koncertoch Rolling Stones postará najznámejší čínsky rocker Cchuej Čchian (42), ktorý je mimoriadne populárny, avšak po vystúpeniach na Námestí nebeského pokoja v čase prodemokratických demonštrácií v roku 1989 koncertuje iba zriedkavo. Vzhľadom na obavy čínskych úradov z masových zhromaždení mládeže, ktoré súvisia práve so skúsenosťami spred 14 rokov, sa hosťovanie Rolling Stones - aj keď iba v halách s kapacitou 7000-8000 divákov - považuje za pokrok.