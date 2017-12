Mahlerovú poslednú symfóniu uvedie orchester SF pod taktovkou N.Moldoveanua

Bratislava 12. marca (TASR) - Mahlerovu deviatu symfóniu, ktorá je posledným dokončeným dielom tohto majstra, odohrá orchester Slovenskej filharmónie ...

12. mar 2003 o 12:14 © TASR 2003

Bratislava 12. marca (TASR) - Mahlerovu deviatu symfóniu, ktorá je posledným dokončeným dielom tohto majstra, odohrá orchester Slovenskej filharmónie v piatok v Redute pod taktovkou rumunského rodáka Nicolae Moldoveanua.

Na jednu z posledných strán partitúry tohto diela Mahler napísal: Do videnia, lutna moja. Deviatka sa stala osudovým číslom nielen jemu, ale i ďalším svetoznámym symfonikom - Beethovenovi, Schubertovi a Brucknerovi. Všetci štyria majstri túžili dosiahnuť magický desiaty symfonický titul; avšak osud im to neumožnil. Reformátor Mahler, ktorého diela sú typické obrovskými rozmermi, vdýchol do partitúry túžby trpiaceho človeka po vykúpení z nekonečných útrap. Melancholickosť cítiť z prvej časti, ireálne burleskné výjavy ponúka stredná časť, finále tvorí modlitba.

Moldoveanu získal základy hry na husle a klavír v rodnom Rumunsku, dirigovanie študoval vo Švajčiarsku, kde žije v súčasnosti. Po ukončení Kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne získal cenu Edwina Samuela Dova a Dirigentskú cenu Ricordiho. V roku 1998 bol vymenovaný prvým dirigentom English Sinfonia, od konca deväťdesiatych rokov pohostinsky účinkoval v Južnej Afrike, Kórejskej republike, Austrálii a Kanade. Do rodného Rumunska sa vrátil hosťovať ako dirigent, uznávaný v celej Európe. Bratislavskému publiku sa Nicolae Moldoveanu premiérovo predstavil na abonentných koncertoch SF v októbri 1997.