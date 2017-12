Polemic vyhlásil súťaž o najuletenejší grafický návrh jeho trička

Bratislava 13. marca (TASR) - Súťaž o najlepší a najuletenejší grafický návrh trička vyhlásila skupina Polemic.

12. mar 2003 o 16:35 © TASR 2003

Kreatívni priaznivci tohtoročného nominanta na hudobnú ocenenie Aurel tak majú možnosť popustiť uzdu svojej fantázii a navrhnúť, čo by sa najlepšie vynímalo na hrudiach a chrbtoch budúcich majiteľov "polemikáckych tričiek". "Zatiaľ sme dostali asi desať návrhov a všetky sa nám páčia. Víťazom sa môžu stať všetci, pretože sa nebránime myšlienke, že tričká budeme obmieňať aj každého pol roka. Chceme, aby sa tričko stalo našou imidžovou záležitosťou," vysvetlil manažér kapely Juraj Cocher a dodal, že uzávierka súťaže je 15. apríla. Víťaz prípadne víťazi si za svoje návrhy odnesú nové cédečko Polemicu Nelám si s tým hlavu, voľný lístok na koncert a samozrejme tričko so svojím návrhom. "Keď sme odchádzali na turné do Maďarska, tak nám naši kamaráti narýchlo robili nejaké návrhy, a vtedy nám napadlo, že by sme mohli vyhlásiť takúto súťaž," objasnil jej vznik Juraj.

Kapela, ktorej nedávno pribudol ďalší verný fanúšik, druhý syn exčlenky Nadenky, je momentálne na turné po Českej republike. Začalo sa pred tromi týždňami v Prahe, bude pokračovať vystúpeniami v Brne, Ostrave, Plzni a ďalších mestách našich západných susedov. Koncom apríla sa potom Polemic vráti pred slovenské publikum. Za sebou má koncerty v Poľsku a Maďarsku. "Tento rok zrejme navštívime rekordný počet krajín, chystáme sa na reggae festival do Nemecka, alebo na najväčší reggae festival do Poľska. Je tam kopec ďalších festivalov na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku a pripravujeme tiež nejaké samostatné koncerty," hovorí manažér s tým, že v októbri by mal Polemic absolvovať veľké európske turné a navštíviť väčšinu európskych krajín.