Výstavu nových objavov z rastlinnej ríše pripravuje Slovenské národné múzeum

Bratislava 12. marca (TASR) - Niekoľko novoobjavených rastlín uvidia prvýkrát návštevníci výstavy Krása z hlbín pralesa, ktorú otvorí Prírodovedné oddelenie ...

12. mar 2003 o 17:26 © TASR 2003

Bratislava 12. marca (TASR) - Niekoľko novoobjavených rastlín uvidia prvýkrát návštevníci výstavy Krása z hlbín pralesa, ktorú otvorí Prírodovedné oddelenie Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave 21. marca.

Milovníci botaniky v Zimnej záhrade SNM nájdu aj množstvo iných rastlín, ktoré ešte na Slovensku neboli vystavované. Do svojich zbierok ich Botanická záhrada v Nitre nezískala len výmenou s inými záhradami v Európe. Jej pracovníci sa za nimi vybrali priamo do lona prírody v Strednej a Južnej Amerike. Jej atmosféru návštevníkom priblížia aj fotografie a artefakty. Na tejto "živej" výstave, ktorá potrvá do 27. marca, si budú môcť niektoré rastliny z produkcie botanickej záhrady aj kúpiť.

Prírodovedné múzeum je najväčšie múzeum tohto zamerania na Slovensku. Zbierkové predmety v počte takmer 2,4 milióna kusov pochádzajú nielen zo Slovenska, ale z celého sveta. Činnosti múzea sa zameriavajú aj na dokumentáciu a výskum diverzity a vývoja živej a neživej prírody Slovenska.