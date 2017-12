Freddy Aysi

13. mar 2003 o 8:40 (bobi) / Foto: PETER LEGINSKÝ

Vaše pôvodné povolanie?

Tlačiar na polygrafických strojoch.

Akou postavou z knihy alebo z divadla by ste chceli aspoň na chvíľu byť?

Supermanom alebo Tarzanom.

Ktorú báseň viete naspamäť?

Nejaké úryvky z Hviezdoslava a zopár veršov z duchovnej filozofie v staroindickom jazyku sanskrit.

O čom sa vám najčastejšie sníva?

Sníva sa mi o ničom a o všetkom.

Keby ste určovali vkus, aký zákaz by ste dali?

Zákaz starať sa do vkusu iných ľudí.

Máte obľúbený gýč?

To teda nemám.

Čo si najradšej odkladáte a nedokážete vyhodiť?

Niektoré spomienky.

Esemeskujete?

Áno, veľmi veľa.

Vaša slabosť?

Pekné dievčatá a ťažké činky.

Čo neznášate na mužoch?

Keď klebetia a ohovárajú.

A čo na ženách?

Pretvárku.

S kým by ste sa chceli stretnúť a rozprávať?

S mnohými osobnosťami, ktoré by ma dokázali naplniť krásou, inteligenciou a dobrom. Gándýho, Mozarta, Einsteina...

Na ktorom mieste na zemi by ste najradšej žili?

Vždy len uprostred dobrých, príjemných ľudí, po boku milujúcehočloveka.