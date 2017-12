Na Oscary s rodičmi

Austrálska herečka Nicole Kidmanová oznámila, že na tohtoročné odovzdávanie Oscarov dorazí v sprievode rodičov. „Ja viem, je to smutné,“ hovorí so smiechom. Tvrdí, že sa od rozvodu s Tomom Cruisom pred dvoma rokmi s nikým nezoznámila. Nebude to prvýkrát,

čo sa na podobnom podujatí objaví s rodinnými príslušníkmi. Pri vlaňajších Oscaroch a na festivale v Cannes ju sprevádzala sestra Antonia. Otec Anthony s matkou Janelle už boli s Nicole v januári na udeľovaní Zlatých glóbusov. Nicole Kidmanová, ktorá je nominovaná za stvárnenie britskej spisovateľky Virginie Woolfovej vo filme Hodiny, pôjde na Oscary v róbe od francúzskeho návrhára Jeana-Paula Gaultiera. (čtk)