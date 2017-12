Mauglí číslo dva má za úlohu zachrániť impérium Mickeymousov

S pomerne vysokými nákladmi - približne 140 miliónov dolárov - vyrobili Disneyho štúdiá v decembri minulého roka Ostrov pokladov. Ten za prvý víkend priniesol skromných 16 miliónov.

13. mar 2003 o 11:00 EDWIN GRASSMEIER

Zľava Roy Disney, synovec Walta Disneyho, Michael Eisner, prezident Walt Disney Company a Jay Rasulo, prezident Euro Disney pri otváraní Euro Disney Marne la Vallee pri Paríži. FOTO - ČTK

Úspešnú bilanciu u Disneyho zaznamenali len tie animované filmy, ktoré vznikli ako spoločné produkcie s firmou Pixar. Lenže toto partnerstvo je ohrozené. Steve Jobs, ktorý je aj bossom počítačového koncernu Apple má už vraj podľa informácií viacerých médií dosť nevrlého tónu šéfa disneyovských štúdií Michaela Eisnera a chce sa poobzerať po novom partnerovi. Keď toto partnerstvo padne, padne jedno z najvýnosnejších odvetví disneysovského priemyslu.

„Dvojáky“ nie sú ono

Preto je úspech Mauglího 2, ktorý dnes prichádza do slovenských kín, pre štúdiá taký dôležitý. Ak Michael Eisner s Mauglím prerazia, bude to znamenať, že disneyovci sa vracajú a s Pixarom budú môcť vyjednávať z oveľa lepších pozícií. Potom by si Michael Eisner mohol vyložiť nohy na stôl, kašľať na starosti a byť v pohode, tak ako o tom spieva Balú, slávny dobromyseľný kreslený medveď.

Prvá Disneyho Kniha džunglí vznikla roku 1967, posledný kreslený film, ktorý produkoval ešte Walt Disney. Svojho času jeden z najväčších filmových hitov na svete. A tak dnes, keď takmer po všetkom, čo v kinách úplne neprepadne, nasleduje druhý diel, to vyzerá zvláštne, ale o pokračovanie slávnej Knihy džunglí sa nikdy nikto nepokúsil. Osvedčené kravy sa väčšinou dajú dojiť na pokračovanie tak v literatúre - máme množstvo pokračovaní, napríklad Malého princa či Odviate vetrom, ako aj vo filme. „Dvojáky“ už spravidla nebývajú celkom ono, ale publikum je vždy zvedavé. Pri Knihe džunglí bola najväčšou zábranou zásada Walta Disneyho, ktorý bol výslovne proti akémukoľvek pokračovaniu svojich filmov. Zásadný zákaz veľkého zakladateľa firmy už platí čoraz menej: v minulom roku padli všetky zábrany s druhým dielom Petra Pana, tažko je odolať lákavej perspektíve davov, ktoré zaručene poputujú do kina.

Pohoda sixties

Už čoskoro bude jasné, či zisk z pokračovania Mauglího naozaj tak výrazne prevýši náklady. Pokiaľ ide o kvalitu, asi by bolo lepšie poslúchnuť starého pána Disneyho. Mauglí číslo dva už žije medzi ľuďmi, kam ho priviedla Šantí - v prvom dieli sa ešte volala inak - so svojimi náhradnými rodičmi a úplne prebytočným malým bračekom Randžanom. Mauglímu však chýba Balú a ostatní priatelia z džungle. Ľudia sa však džungle boja, takže Mauglí sa s nikým z nich nesmie stretávať. Lenže keď sa jednej noci do dediny priplíži Balú, ktorému Mauglí tiež chýba, Mauglí ujde do džungle. Netuší, že ho sledujú Šantí a Randžan. A k tomu tiger Šerchán, ktorý zavetril ľudskú stopu, a beztak má s Mauglím nevyrovnané účty.

Tam, kde sme v origináli mali pred sebou farbami hýriacu s láskou rozkreslenú džungľu, dnes nastúpila špičková počítačová technika. Ale obrazy zostávajú bledé, presne tak ako nové ľudské postavy, a nedokážu sprostredkovať šarm prvého dielu. Vonkajší diel príliš zjavne slúži na nové dojenie dávnych slávnych motívov. Je tu Kaa, Hati a mnoho tanečných scén so zvieratami aj s ľuďmi. Ale stará balúovská pohoda sa v šere kinosály nedostaví, ani keď nás jeho starý hit vyzýva zahodiť starosti aj po tretíkrát. Film z roku 1967 možno nebol stopercentne korektný. Veď prečo by práve tiger mal byť zloduch, a nie panter, vari nie sú všetky zvery v džungli dobré?

Základná otázka Mauglího 2: pre ktorý svet sa Mauglí napokon rozhodne? Riešením sa stane taká umelá harmónia, že aj pedagogickým pracovníkom v publiku sa z nej musia vzpriečiť pukance v krku. Deťom, narodeným v deväťdesiatych rokoch, sa film, pravdaže, bude páčiť. Ich rodičia by si však kvôli sebe, ale aj kvôli nim radšej mali požičať kazetu s Knihou džunglí s pohodou sixties.