Raveonettes: severania naľahko

Vplyvné hudobné magazíny The Rolling Stone a Q ich zaradil medzi skupiny, o ktorých sa v tomto roku bude rozprávať nahlas. Dánske duo The Raveonettes hrá garážový rock, ale tiež do hudby primiešava prvky starého rockandrollu z päťdesiatych rokov, ktorý .

13. mar 2003 o 13:00 PETER BÁLIK

FOTO – SONY MUSIC BONTON

Vplyvné hudobné magazíny The Rolling Stone a Q ich zaradil medzi skupiny, o ktorých sa v tomto roku bude rozprávať nahlas. Dánske duo The Raveonettes hrá garážový rock, ale tiež do hudby primiešava prvky starého rockandrollu z päťdesiatych rokov, ktorý preháňajú cez hlukovú stenu. Nad týmto mixom sa vznáša harmonický dvojhlas speváka a gitaristu Sune Rose Wagnera a basgitaristky Sharin Foo.

„Znejú, ako keby punkeri z Ramones sprevádzali gregoriánsky spevácky zbor,“ napísal o ich rockový kritik David Fricke. Je to asi prehnané tvrdenie, ale mohlo by poukázať na ich výnimočnosť a dánske korene, ktoré sa skrížili s láskou ku klasickému americkému rockandrollovému soundu. Zo Švédska vyšli punkoví The Hives a Američania ich prijali za svojich. Niečo podobné sa môže stať aj The Raveonettes.

Na obálke ich debutového minialbumu Whip It On vyzerajú ako zušľachtení príbuzní rodiny Adamsovcov. To vysvetľuje ich záľubu v béčkových hororových filmoch práve z päťdesiatych rokov. Odkaz na brak prenášajú aj do hudby: milujú bezprostrednosť, neznášajú komplikovanosť a pred vyumelkovaným zvukom súčasných skupín si radšej pustia starý album Buddyho Hollyho. Hlásajú návrat k mono, ani jedna z ich piesní nie je dlhšia ako tri minúty, z čoho vychádzali v sedemdesiatych rokoch všetky punkové skupiny. Whip It On nahrali v jednej tónine a všetky nahrávky urobili tak, ako to prikazuje dánska filmová Dogma, ktorá odmieta efekty a dbá na prirodzenosť záberu.

Autorstvo všetkých skladieb je pripísané Wagnerovi, vačšina piesní však vznikla spontánne, ako keby obaja milovali literatúru beat generation a Jacka Kerouaca: „Potrebujem počuť rytmus, potom zoberiem gitaru a za tri minúty je pieseň na svete. Čakám na správny moment,“ vysvetľuje gitarista Wagner. V dnešnom svete, keď je väčšina pop hudby premyslená do poslednej bodky, je to určite príjemná zmena. Amerika sa na neho nalepila počas neustáleho počúvania starých platní, ale aj počas jeho potuliek po Novom svete. Žil v New Yorku, Las Vegas, Hollywoode či Seatlli, ale až po návrate do Kodane vyhľadal starú priateľku Sharin Foo. Jej pradedo bol Číňan a v hlavnom meste Dánska založil prvú čínsku reštauráciu. „Vedel som, že spieva, a tiež, že vie trošku hrať basgitare. Chcelo to však niečo viac než to, čo jej ponúkalo konzervatívne Dánsko.“

The Raveonettes sú strážcami rockovej histórie. Ich potlačené harmonické vokály nás odkazujú na unavený americký stredozápad, ale hudba je mestská, nervná, priamočiara.

„Vzdávame hold množstvu fantastickej hudby, ktorá tu bola pred nami,“ vysvetľuje Wagner v tlačovom komuniké pre vydavateľstvo Columbia. Pre ich budúcnosť bude dôležité, či sa dokážu od týchto vzorov odpútať.