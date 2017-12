Autorská prvotina Rasťa Piška bude mať premiéru na Novej scéne

Bratislava 13. marca (TASR) - Autorskú prvotinu humoristu Rasťa Piška doladenú režisérom Karolom Spišiakom pod názvom Bude ako nebolo uvedie v piatok ...

13. mar 2003 o 16:17 © TASR 2003

Bratislava 13. marca (TASR) - Autorskú prvotinu humoristu Rasťa Piška doladenú režisérom Karolom Spišiakom pod názvom Bude ako nebolo uvedie v piatok v premiére bratislavské divadlo Nová scéna.

"Snažili sme sa zachytiť ľudský rozmer panorámy slovenskej histórie. Namiesto tradičného pátosu ponúkame pohľad cez prizmu satiry a humoru," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii dramaturg Miloš Ruppeldt.

Divákov na predstavenie láka plagát s fešnými tvárami mladých mužov, no nejde o nové herecké objavy ansámblu. Anonymná tvár podľa umeleckého šéfa divadla Juraja Ďurdiaka vyvoláva zvedavosť a upriamuje pozornosť skôr na význam plagátu ako na účinkujúcich. Preto plagát nehovorí, že sa v komédii predstavia známe tváre ako Pavol Topoľský, Ivan Vojtek, Marián Labuda ml., Peter Bzdúch, Karol Čálik, Dušan Szabó, Ivan Šándor a ďalší.

Plagát však prezrádza, že medzi účinkujúcimi sa neobjaví žiadna žena. "Je to čisto mužské obsadenie, ale ženy sú tam stále prítomné. Spomína sa tam stále hlavne jedna odbojová pracovníčka," uviedol pre TASR Piško. "Je to prierez slovenskými dejinami v krčme, kde ženy veľkú rolu nezohrávajú. Aj keď musím priznať, že neexistuje ľudská situácia, ani vojna v ktorej by ženy nezohrali svoju úlohu." dodal.

Piško svoj satirický pohľad na slabosti, s ktorými sa stretávame na každom kroku, situuje do čias SNP. Berie ho ako zlomové obdobie, v ktorom sa najvypuklejšie prejavovali ľudské charaktery. Ostatné historické medzníky, ktoré divák "prežije", sú návrhom režiséra a spoluautora Karola Spišiaka. Hra nesie charakteristický prístup humoristu, ktorý sa už dlhodobo venuje pozorovaniu a svojskému karikovaniu všetkého okolo nás. Sebakritický pohľad na to, akí sme boli, sa bude odohrávať na scéne Štefana Hudáka, herci si oblečú kostýmy Miloša Pietora.