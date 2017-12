V Košiciach bude nový hudobný festival Cassovia Fest

Bratislava 13. marca (TASR) - Cassovia Fest je názov nového slovenského hudobného festivalu, ktorého prvý ročník sa na jar tohto roku uskutoční v Košiciach.

13. mar 2003 o 16:22 © TASR 2003

Trojdňové podujatie bude mať podobné zameranie ako banskobystrický Fest, na ktorom sa už niekoľko rokov stretáva špička slovenskej pop-music. "Cassovia Fest odštartuje 22. mája a s tým analogickým poslaním ako bystrický," uviedol dnes na tlačovej konferencii v Bratislave kreatívny riaditeľ Produkčného domu Forza Pavol Danišovič. Cassovia Fest by mal byť aj určitým stretnutím ľudí z hudobnej brandže, konštatoval.

Podľa jeho slov by na ňom chceli prezentovať čo najširší žánrový záber súčasnej slovenskej pop-scény v jej reprezentatívnej zložke. Prvý večer Festu sa bude niesť v znamení úspešnej tvorby Milana Lasicu a Bratislava Hot Serenaders. Nasledujúci deň bude podobne ako v Banskej Bystrici rozdelený do dvoch častí. "Prvý polčas by sme venovali novinkám a typom, ktoré by nám ponúkli hlavné slovenské vydavateľstvá. Môže to byť však aj o typoch, ktoré vo východoslovenskom kraji hrajú určitú úlohu," povedal Danišovič a ako pripomenul, práve tento kraj je svojím spôsobom lídrom nových tvárí, repertoáru. Druhá časť tohto večera by mala patriť už známemu interpretovi. Podľa jeho slov v tejto súvislosti prebiehajú rokovania so skupinou Kryštof. "Veríme, že to dobre dopadne," dodal. Dopoludnie záverečného dňa bude patriť deťom a večer vyvrcholí Night show Okey Top Rádia, kde organizátori počítajú aj s vystúpením interpretov z tohto žánru. "Východoslovenský kraj dosť výrazne žije mladými pop-kapelami či rockovými skupinami, takže možno budeme uvažovať, či nevytvoríme špeciálny priestor na ich prezentáciu," konštatoval Danišovič.