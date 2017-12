Paul McCartney si vyžobral dolár

Los Angeles 13. marca (TASR) - Aj jeden z najbohatších hudobníkov sveta, akým je Paul McCartney, môže mať problémy s platením.

13. mar 2003 o 19:40 © TASR 2003

Exbeatle mal počas amerického turné problémy so zaplatením parkovného, keďže strážca parkoviska mu nemal z čoho rozmeniť stodolárovú bankovku. McCartney neváhal a išiel si požičať dolár do miestneho obchodíku, ale ani tam mu rozmeniť nemali. Dolár si doslova vyžobral, no na revanš sa musel vyfotografovať s majiteľom obchodíku a fotografiu mu podpísať. Prirodzene, šťastlivec mu dolár s radosťou venoval.