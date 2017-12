S Maťkom a Kubkom nastal vek slovenských DVD

Napriek celosvetovému boomu sa produkcia a predaj hudobných a filmových DVD na Slovensku rozbieha len pomaly. Zmení sa to k lepšiemu?Čo majú spoločné večerníčkový seriál Maťko a Kubko a dokument Dušana Hanáka Obrazy starého sveta? Sú to jediné filmy, ktoré na médiu DVD priniesli na slovenský trh domáci vydavatelia. V susednom Česku obchodníci zareagovali na nové médium oveľa rýchlejšie a dnes sú k dispozícii tak staršie ako i nové filmy.

Na Slovensku zatiaľ jednoznačne dominujú videokazety. Predaj najúspešnejších zahraničných DVD titulov sa pohybuje okolo päť- až šesťtisíc kusov.

Obrazy mladého sveta

Podobne ako vo svete, aj Slováci najviac nakupovali Pána Prsteňov a Harryho Pottera. V slovenských obchodoch sa presadil aj film Matrix, paradoxne vďaka tomu, že pre zlé titulkovanie sa musela znížiť jeho pôvodná cena.

Ponuka je zatiaľ slabá, ale dopyt po DVD na Slovensku rastie. Podľa štatistík jedného z najväčších slovenských filmových distributérov Bonton Home Video za posledný rok došlo k päťdesiatpercentnému nárastu tržieb z celkového predaja DVD.

Naši vydavatelia však reagujú pomaly. Blysol sa Slovenský filmový ústav, ktorý na sklonku minulého roku vydal veľkoryso spracovaný film Obrazy starého sveta Dušana Hanáka. Slovenský filmový ústav je tiež koproducentom projektu DVD edície filmov Juraj Jakubiska, z ktorej sa už objavili prvé dva tituly - Sedím na konári a je mi dobre, Nejasná správa o konci sveta.

Najlacnejšia klasika z českej produkcie vychádza ako príloha časopisu DiViDi. Aj slovenskí čitatelia si mohli kúpiť prvé čísla s filmami Limonádový Joe a Adéla ještě nevečeřela. Súčasné a klasické slovenské filmy na svoje DVD verzie iba čakajú.

Slovenská televízia zatiaľ skromne sonduje terén, svoj archív uvoľňuje hlavne na videu. „DVD Maťko a Kubko vyšlo v náklade tritisíc kusov a predalo sa ho asi päťsto. Jednoznačne úspešnejšie sú naše videokazety, z ktorých sme za posledný rok predali asi dvadsaťpäťtisíc kusov,“ hovorí Ivan Takáč, vedúci obchodného oddelenia Slovenskej televízie. Do konca roka by mali vyjsť tri nové DVD - večerníčky Bambuľkine dobrodružstvá, groteska Traja chrobáci a dokumentárny seriál Národné kultúrne pamiatky.

Biznis kazí veselé šírenie filmov cez internet zadarmo, dokonca nie je neobvyklé, že už pár dní pred premiérou sa dá novinka stiahnuť z niektorého z množstva serverov. „Predajnosť DVD prehrávačov a vybavenia okolo domáceho kina je na Slovensku vzostupná, na úrovni boomu to zatiaľ nevidím. Vo svete tento formát letí. U nás je to skôr perspektívna vec, ktorá sa retarduje napaľovaním,“ hovorí hudobný publicista Martin Chrobák.

Pridaná hodnota

Nové DVD tituly prichádzajú na trh obvykle niekoľko mesiacov po premiére filmu. Predaj má svoje špecifiká: komerčné aj umelecké. DVD médium je príťažlivé najmä pridanou hodnotou: kto by si kupoval tri videokazety s Krstným otcom, keď môže mať originálne filmy v exkluzívnom balení, s autorskými komentármi režiséra Coppolu a množstvom exkluzívnych materiálov z nahrávania v digitálnej kvalite?

Archívne snímky sa predávajú len v istých periódach, potom sa na niekoľko rokov úplne stiahnu. Napríklad pôvodná Disneyho Snehulienka si pravidelne poleží v archíve, kým nevyrastie nová generácia detských divákov. Čosi podobné zažíva aj kultový James Bond, ktorého archívne časti vždy „uvoľnia“ priestor pred premiérou nového dielu.

Samostatnou kategóriou sú takzvané director‘s cut. Režisér nanovo zostrihá starší film, ktorý sa predáva ako nový produkt - ale len na DVD. To je prípad Formanovho Amadea. Pravidlá vydávania sú špecifické aj z iných dôvodov: Indiana Jones sa napríklad dodnes neocitol na DVD pre problémy s autorskými právami. Keď sa ich podarilo vyriešiť, filmová spoločnosť sa rozhodla počkať na premiéru štvrtého dielu, s ktorým súčasne uvedie prvé tri na DVD.

Medzi obrazom a zvukom

Hudobné DVD, most medzi zvukom a obrazom, zmenilo smerovanie nahrávacieho priemyslu. Spoločnostiam ponúkli nové možnosti, ako predať to, čo im zostalo v šuplíkoch alebo vydať nanovo osvedčené veci, ale v oveľa lepšej kvalite.

Hudobní fanúšikovia utekajú do obchodov a kupujú nevydané raritné nahrávky, koncerty, rozhovory, staré videoklipy a hudobné filmy. Aj hudobné DVD ponúkajú niečo naviac. Ak si na DVD kúpite album Lou Reeda Transformer, dostanete ho aj s filmovým dokumentom z nahrávania.

„Tento rok bude patriť DVD, ktoré porazí nielen video, ale ukrojí aj tržbám z cédéčok,“ povedal pre BBC editor Music Week Ajax Scott. Minulý rok sa v Británii predali tri milióny hudobných DVD nosičov. Tento rok by sa toto číslo malo narásť až na sedem miliónov. Na cenách Brit Awards boli v tichosti zrušené nominácie na video a nahradila ich nová kategória - najlepšie hudobné DVD.

Najväčšie trháky sú naplánované na tento rok. Koncom marca vyjde päťdisková Antológia skupiny The Beatles s raritným muzicírovaním Paula, Georgea a Ringa v štúdiu, na leto je naplánované vydanie Dark Side Of The Moon, ktorým artrocková skupina Pink Floyd oslávi tridsiate výročie jednej z najpredávanejších nahrávok všetkých čias.

Reklamné slogany hlásajú, že hudobné DVD prinášajú zážitok porovnateľný s návštevou koncertu. Podľa odborníka Martina Chrobáka sa ich využitie ešte len hľadá: „DVD boli určené pôvodne pre filmy. Ak má človek k dispozícii techniku, dostane dokonalý zážitok, porovnateľný s kinom. V hudbe sa skôr presadzujú formáty ako SA CD a DVD Audio.“

Na Slovensku sa objavilo vôbec prvé hudobné DVD až koncom roka 2002. Z titulu Milan Lasica a orchester Bratislava Hot Serenaders sa predalo do 500 kusov. „Tento titul sme brali skôr ako prestížnu vec. Ak by sme chceli na ňom zarobiť, museli by sme predať tisícky kusov. Tomuto formátu sa do budúcnosti nebránime,“ povedal zástupca Forzy Juraj Čurný. Slovenská pobočka BMG vydala pred týždňom DVD Elánu s názvom História legendy, ktorá mapuje obdobie od roku 1981- 1991. To je zo slovenských hudobných DVD zatiaľ všetko. OLIVER REHÁK

PETER BÁLIK