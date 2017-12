Odmena za najlepší hit

14. mar 2003 o 12:00

BRATISLAVA - Odmena 10 000 amerických dolárov čaká na jedného z najlepších českých a slovenských autorov hitov, ktorí sa prihlásia do súťaže BB Fest 2003. Nová autorská súťaž bude súčasťou novembrového 12. ročníka banskobystrického hudobného festivalu BB Fest. Autori možných hitov zo Slovenska i Česka sa do súťaže môžu prihlásiť až do 30. júna. Zapojiť sa môžu skladatelia a textári, sólisti i skupiny. Prihlásené piesne vyhodnotí odborná komisia pod vedením textára Kamila Peteraja. Vyberú 10 najlepších piesní, ktoré odznejú 7. novembra na samostatnom koncerte v rámci BB Festu. (sita)