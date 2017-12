Jozef "Dodo" Šošoka oslávi svoje šesťdesiate narodeniny

Bratislava 14. marca (TASR) - Jozef "Dodo" Šošoka, vynikajúci muzikant, svetoznámy bicista a perkusionista sa narodil 16. marca 1943 v Hronských Kosihách, okres Levice. V roku 1964 vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre a v roku 1988 Berklee College of Music v Bostone.

Má za sebou viac ako 40 rokov umeleckej činnosti, ktorá mu vyniesla významné postavenie medzi uznávanými sólistami bicích nástrojov a perkusií na Slovensku a vynikajúcu medzinárodnú povesť.

Už počas štúdia v Nitre, v rokoch 1962-1963 viedol úspešnú amatérsku skupinu leader tria (Viktor Zapner - klavír, Tibor Platzner - kontrabas). V roku 1963 sa stal členom skupiny Istropolitana, v rokoch 1966-1967 ako člen Combo 4 Karola Ondreičku účinkoval na Československom amatérskom jazzovom festivale. V roku 1967 absolvoval súťaž mladých interpretov na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe, v tom istom roku účinkoval so svojou skupinou na súťaži v rámci festivalu v Salgotarjáne.

Šošoka v roku 1967 spoluzaložil skupinu The Gentlemen, ktorá zohrala svoj význam pri formovaní slovenského rocku, získala 1. miesto na Univerziáde v Českých Budějoviciach v roku 1968. Skupina sa zúčastnila na 1. beatovom festivale v Prahe 1969, kde získala 1. miesto v súťaži skupín a Šošoka cenu ako najlepší inštrumentalista. V roku 1973 skupina Gentlemen vystupovala v SRN, Rakúsku, Švajčiarsku, Egypte, Iráne, Libanone, Sýrii. Pod vplyvom tohto turné sa v ňom začal budiť záujem o autentickú hudbu a jej instrumentárium. V súčasnosti vlastní najväčšiu zbierku bicích nástrojov v Európe, 150 nástrojov tohto druhu, na ktoré aj hrá.

Od roku 1968 pôsobil v skupine Braňa Hronca, od roku 1977 sa venoval výlučne jazzu a organizovaniu jazzových koncertov, koncom sedemdesiatych rokov bol líder Slovenského jazzového kvinteta. Začiatkom osemdesiatych rokov pôsobil ako stály člen Kvarteta Ladislava Gerhardta. Koncertovali spolu na Bratislavských jazzových dňoch (1981, 1982), na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe (1980), absolvovali turné po SRN.

Na štúdiách v Bostone mal možnosť hrať s mnohými vynikajúcimi hudobníkmi a potom začal intenzívne koncertovať po Európe, USA a v Afrike. Je členom a zakladateľom česko-slovensko-amerického jazzového kvarteta (1991), ktoré vydalo CD Bop Top. Preslávil sa aj ako úspešný jazzový organizátor medzinárodných projektov na Slovensku, v Čechách a Európe, spolupracuje s mnohými slávnymi muzikantmi, medzi ktorých patria najmä: Charlie Mariano, Linda Stanko, Paulo Cardoso, Hans Koller, Phil Wilson, Lee Konitz, Tomasz Stanko, Larry Smith, Rick Margitza, Jeff Gardner, Barbara Montgomery, Lee Harper, Lils Mckintosch, Etta Cameron, Monty Waters, Heinrich von Kalnein, Attila Zoller, Wolfgang Pusching, Harry Sokal, Karen Edwards, Rick Keller, Barbara Dennerlein, Wayne Darling, Paulo Cardoso, Jan Jankeje, Tom Nicholas, Birelli Lagrene, Eugen Cicero, Wolfgang Lackerschmied a mnohí ďalší. V roku 1995 natočil CD s Larry Smith and Company Live at Slovak Philharmonic. So svojim Slovenským Quintetom s vynikajúcimi slovenskými interpretmi ako sú Juraj Bartoš - trúbka, Matúš Jakabčic -gitara, Juraj Griglág - basgitara účinkoval na najväčšom európskom jazzovom festivale vo Viedni. S touto skupinou vystupoval v roku 1997 v Jeruzaleme, v roku 1998 na Dňoch slovenskej kultúry v Záhrebe a v Londýne.

V roku 1993 absolvoval turné po Gambii, kde študoval hru na exotické nástroje po predchádzajúcom záujme o instrumentár Blízkeho východu. Účinkoval aj na 4. ročníku festivalu Týždeň európskej kultúry vo Viedni v sólovom projekte Drums and Percussions Acoustic Music a ako hosťa si prizval perkusionistu z USA L. Fleminga. Koncertoval so skupinou International percussions Ensemble (K. Latham-USA, Y.Israel-USA, W.Lackerschmid-SRN). V auguste 2000 absolvoval sólový koncert v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave (hudba pre bicie nástroje, perkusie, congá, 18 ladených gongov a symfonické zvony).

Šošoka vychádza z hard bopového štýlu (A. Blakey), ktorý transformoval do osobitého prejavu. Spája v ňom rôzne exotické vplyvy - africkej hudby a Blízkeho východu. Jeho prejav je plný výbušnosti, gradácie a kontrastu. Napätie v jeho sólovej hre vzniká ako výsledný kontrast rôznych zvukovo odlišných plôch a rytmických sekvencií priraďovaných k sebe za sebou. Vplyvy autentickej hudby sa odrážajú v používaní rôznych modelov a zvukomalebných pasáží, vyludzovaných na pôvodnom inštrumentári. V kontexte slovenského jazzu sa Šošokovi podarilo vytvoriť osobitý spôsob hry na nástroji, ktorý bol ocenený aj v zahraničí a konfrontovaný na koncertoch s významnými hudobníkmi z rôznych krajín sveta.

Mal niekoľko sólových koncertov v Berlíne, absolvoval turné s legendárnym Aldáom Peoem, s Kathy Segal Garcia a Jarkom Smietanom, ako aj s černošskou speváčkou Yvonne Benettovou v Londýne. Je členom Pražského džezového kvarteta a laureátom americkej ceny za hudbu Leo Danihelsa a ceny Slovenského hudobného fondu za celoživotné hudobné dielo a propagáciu jazzu doma i v zahraničí a za vernosť jazzu. V poslednej dobe absolvoval koncerty v Londýne, Kodani, Budapešti, Jeruzaleme, Prahe, Pasove, vo Viedni a Stuttgarte.

Jozef "Dodo" Šošoka sa v roku 1992 stal viceprezidentom Perkusijnej spoločnosti v Čechách a na Slovensku, v rokoch 1992-1994 bol viceprezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Spolu s priateľkou vlastní Jazz Art Gallery Art v Piešťanoch, kde usporadúva koncerty popredných hudobných kapiel.