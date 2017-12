Ex-bubeník The Police žaluje členov The Doors 21st Century

14. mar 2003 o 13:40 © TASR 2003

Los Angeles 14. marca (TASR) - Bývalý bubeník rockovej kapely The Police Stewart Copeland žiada jeden milión dolárov za to, že dvaja členovia skupiny The Doors 21st Century údajne porušili ústnu dohodu prizvať ho na pripravované turné a album.

Bubeník žalobu podal minulý týždeň, a to proti klávesistovi Rayovi Manzarekovi a gitaristovi Robbymu Kriegerovi, ktorí sú pôvodnými členmi legendárnej skupiny The Doors zo 60. rokov. Zástupcovia týchto dvoch hudobníkov informáciu odmietli komentovať.

Päťdesiatročný Copeland s obžalovanými vystupoval v januári, ale vo februári ho v novej formácii The Doors 21st Century nahradili. V žalobe Copeland obviňuje Manzareka a Kriegera, že spochybnili jeho dôveryhodnosť, talent a povesť.

Ešte minulý mesiac Manzareka a Kriegera zažaloval aj pôvodný bubeník The Doors John Densmore za to, že ho nezavolali na turné. Líder a spevák kapely Jim Morrison zomrel v roku 1971.