Nitrania uviedli premiéru Troch sestier v historickej sále múzea

Nitra 14. marca (TASR) - Netradičné spracovanie klasickej ruskej drámy Antona Pavloviča Čechova Tri sestry uviedlo dnes večer v premiére Divadlo Andreja ...

14. mar 2003 o 19:00 © TASR 2003

Nitra 14. marca (TASR) - Netradičné spracovanie klasickej ruskej drámy Antona Pavloviča Čechova Tri sestry uviedlo dnes večer v premiére Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Prvýkrát v histórii divadla umiestnila dramaturgia inscenáciu do historických priestorov Ponitrianskeho múzea, so zámerom zdôrazniť komornú atmosféru rodinného večierku. Režisér Svetozár Sprušanský obsadil do hlavných úloh inscenácie Klaudiu Kolembusovú, Evu Pavlíkovú, Danielu Kuffelovú, Zuzanu Moravcovú, Petra Gecíka, Antona Živčica a ďalších domácich a hosťujúcich hercov.

Príbeh vypovedá o obyčajnom ľudskom šťastí, láske, túžbe po lepšom živote, ale i sklamaniach, ktoré prináša denná realita. Komorné prostredie starej sály múzea, vôňa pravého ruského čaju i romantická hudba posúvajú diváka do sfér jeho snov, skrytých túžob a predstáv. Nevysloveným posolstvom hry sa tak stáva poznanie, že túžby človeka nepodliehajú času ani spoločenským zmenám. Práve o tlmočenie tohto odkazu Čechovovej drámy sa pokúsil v novej forme dramaturg a režisér Sprušanský.