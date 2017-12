Hviezda 10. ročníka festivalu Livinď Blues Carvin Jones vystúpi v nedeľu

Bratislava 15. marca (TASR) - Hviezdou 10. ročníka festivalu bluesových skupín Livinď Blues, ktorý dnes začal v bratislavskej Petržalke, bude v nedeľu jeden z prvej päťdesiatky bluesových gitaristov sveta Carvin Jones. So svojou skupinou Twin Dragons vystúpi v klube Za zrkadlom.

Jones sa začal gitare venovať ako jedenásťročný a obdivoval B. B. Kinga, Jimi Hendrixa, Stevie Ray Vaughana, Alberta Collinsa, či Erica Claptona. A neostalo len pri jednostrannom obdive, poslední dvaja sa totiž uznanlivo vyjadrili aj o jeho umení. Umelec, ktorý už absolvoval viac ako tritisíc vystúpení, bol hosťom v programoch Carlosa Santanu, B. B. Kinga a Alberta Kinga.

Počas dvojdňového programu bluesovej a rhythm & bluesovej show v Dome kultúry Lúky vystúpia známi domáci interpreti Žalman Brothers Band a S.R.O., Tóno Hornák, Peter Radványi a Juraj Haruštiak. Na programe je i koncert Second band, Jozefa Barinu s The Meditating Four a tria Miloša Železňáka. Američan Rene Trossman vystupuje so Slovákmi The Frozen Dozen, na programe podujatia jedného žánru v rôznych podobách si návštevníci vypočujú i Reného Lacka, Mikiho Hartusa" Kadlečíka a Zuzanu Suchánkovú. Pestrú bluesovú paletu dopĺňajú zahraniční hostia z americko-českého David Murphy Band.