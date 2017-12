Kraus a Marcin tromfli televízne noviny

Uragán humoristov Krausa a Marcina je vo verejnoprávnej STV najsledovanejšou reláciou. Nedávno predstihla doteraz najviac pozerané Noviny STV a zatiaľ sa na ňu nechytá ani Večer Milana Markoviča. Aj tak nemali donedávna zaplatený honorár za štyri mesiace,

17. mar 2003 o 12:00

Kraus (vľavo) spovedá Marcina a naopak.

Humoristi s rodinami. FOTO – ARCHÍV

Andy Kraus a Peter Marcin sú síce dvojica, ale už roky s nimi vystupuje aj Zuzana Šikulová. „Chceli sme, aby tam bola aj baba, nech je to zaujímavejšie. Andy vymyslel Zuzku a odvtedy sme si ju nechali.“ FOTO SME – ROMAN KRPELAN

vyriešilo sa to až po nástupe riaditeľa Richarda Rybníčka. „STV je štátny podnik a tak, ako sa v takých podnikoch kradlo za socializmu, kradne sa aj dnes,“ komentujú donedávna neúnosnú situáciu umelci. „Lebo je to veľmi ľahké – v žiadnom štátnom podniku nejdú peniaze tam, kde by mali. Aj tu asi išli peniaze úplne niekde inde.“

Hryc, prvá reakcia: Hovadina

Politici radi hovoria, že ich vstup do riadenia štátu je dielom náhody. Pravdivejšie to však býva u umelcov. Marcin si na vznik dvojice s Krausom spomína: „V rozhlasovom programe Spolužiaci vystupoval Andyho ročník, ale bavili sme sa najmä my dvaja. Tak som ho oslovil, či by sme nevytvorili partnerskú dvojicu a nový kabaretný program. O mesiac sme už vysielali.“ Po prvej časti si riaditeľ rádia Andy Hryc Krausa zavolal do kancelárie a povedal, že to bola dobrá hovadina. No vyprofilovali sa.

Skúsili to v televízii v silvestrovskom programe, dostali ponuku na pravidelnú obdobu šou. A bolo to.

Humor majú v krvi obaja, jeden je lepší na vymýšľanie, druhý na interpretovanie. Marcin: „Narodil som sa v Ružomberku, to samo osebe je veľká sranda. Raz nás otec stratil na svahu a tam sme ležali asi pol dňa. Pravdepodobne tam mi mozgové bunky zamrzli, odvtedy mám blbý výraz tváre, ale ľudia si myslia, že to hrám.“ Kraus: „Mňa na VŠMU presvedčili, že nie som komik, ale tragéd. A ja som vždy mal pocit, že chcem srandovať.“

Oni a Barbara vedia svoje

S konkurenciou, inými humoristami alebo komikmi, sa „krausovci“ nestretávajú: „V tejto brandži neexistuje spätná väzba, málokto vám povie do tváre, že je to zlé. Sem-tam nám príde od Andrassyho pochvalná esemeska, ale s ním som rodina, takže to veľmi neberiem.“ (Smiech.) Sú presvedčení, že ľudia, ktorí mali na Slovensku vždy právo rozhodovať o tom, kto môže robiť humor, s ním nemali nič nikdy spoločné.

„Tu, keď sa ide robiť sitcom, tak to režíruje niekto, kto humor nikdy nerobil, hrajú tam herci, čo sa komédii venujú okrajovo.“ Aj Marián Labuda bol u nás dlho považovaný za estrádneho umelca: „Čo je pomaly nadávka. V Amerike je to najväčšia méta. Keď sa Barbary Streisandovej opýtali, čím je, keď vie spievať, hrať i hovoriť na mikrofón, povedala s vážnosťou – Estrádna umelky- ňa.“

Kraus a Marcin si preto svoju prácu po slovách hviezdy v pravom slova zmysle vážia. Snáď im možno veriť… diváci ich chcú. ROMAN KRPELAN

Marcin sa pýta Krausa

V ktorom kostýme ťa najviac „rajcujem“? Ako pani Mária, ako Júlia Malá, alebo ako Shakira?

„Ako Shakira si bol skoro dokonalý. Myslím, že presne tak to bude vyzerať, keď sa plastickí chirurgovia pomýlia a namiesto odsania tuku jej ho trochu pridajú.“

Ako sa vlastne volajú bratia Kuťafájovci zo skupiny Krímeš?

„Zo začiatku v každom diele inak. Teraz sme sa ustálili a ja som Janči a ty si Lajči. Ale už sme boli aj Ištván, Béla a Miháj.“

Kedy bude v Uragáne účinkovať tvoj desaťmesačný syn Boris?

„Keď bude mať produkcia toľko peňazí, aby si ho mohla dovoliť.“

Kde si sa naučil breakdance?

„Breakdance je tanečný štýl, na ktorý nepotrebuješ ani talent, ani fyzické predpoklady, ani hodiny tréningu. Na breakdance treba len odvahu.“

Čo mi kúpiš k narodeninám?

„Kabelku od Gucciho.“

Kraus sa pýta Marcina

V ktorom kostýme sa ti najlepšie hrá?

„V zástere pani Márie, je totiž tak úžasne voľná a vzdušná, nikde ma netlačí. Bola by to veľmi pohodlná móda pre nás mužov. Nosil by som ju hlavne celé leto.“

S kým by si si chcel zaspievať duet?

„Už som pozval do najbližšieho Uragánu Barbaru Streisandovú, bude hrať mladšiu sestru Márie, ktorá ešte počas socializmu emigrovala do Austrálie. Mária mala, samozrejme, pre to problémy, nemohla ani študovať na vysokej škole, lebo mala kvôli Barbare zlý kádrový posudok. A tak si to spolu vydiskutujú v temperamentnom duete. Barbara je mojou ponukou nadšená, sľúbila dokonca, že si prestane depilovať aj chĺpky pod nosom, aby sme sa na seba ako sestry viac podobali.“

Kto ťa rozosmeje najviac v súkromí?

„Môj syn Peťo, jeho humor je trefný, mladý a svieži. Skvelo si uťahuje hlavne zo mňa.“

Ako sa máš?

„Konečne si sa ma to po troch rokoch spýtal. Ďakujem, dobre. A je to čoraz lepšie.“