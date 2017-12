CD / SOUNDTRACK

17. mar 2003 o 11:00

Catch Me If You Can

Universal Music

Udeľovanie Oscarov je už pred dverami. Medzi horúcich kandidátov patria i dva soundtracky z filmov, ktoré už poznáme z našich kín. Prvým je krimi Chyť ma, ak to dokážeš - jubilejná dvadsiata spolupráca dvojice Steven Spielberg - John Williams. Williams tentoraz svojich priaznivcov prekvapí spomienkou na svoje džezové začiatky. Nie o všetkých kompozíciách platí Spielbergovo tvrdenie, že „i Charlie Parker by bol na ne hrdý“. Občas skôr pripomínajú kombináciu Rachel Portmanovej a Henryho Manciniho. Podstatné však je, že s pomocou saxofonistu Dana Higginsa sa Williamsovi opäť podarilo vytvoriť melódie, dokonale ladiace s obrazom. Dobové piesne dopĺňajúce Williamsove kompozície spievajú Frank Sinatra, Nat King Cole, Judy Garland, Dusty Springfield a Joao Gilberto. Pre Williamsa je to už 42. nominácia. Doma má päť Oscarov, tohto roku má však najmä v Elmerovi Bernsteinovi (Far from Heaven) a Philipovi Glassovi (The Hours) veľmi silnú konkurenciu.

Road To Perdition

Universal Music

Pri tomto filme sa opäť stretli režisér a hudobný skladateľ Americkej krásy a výsledkom je po Americkej kráse, Hrdinoch môjho detstva, Malých ženách a Vykúpení z väznice Shawshank už piata nominácia na Oscara pre skladateľa Thomasa Newmana. Ten pokračuje vo svojej typickej tvorbe. Pomocou dominujúceho klavíra a sláčikov vykresľuje melancholickú až ponurú atmosféru tohto mafiánskeho príbehu. Newman vždy prekvapí výberom a využitím rôznych nástrojov - tentoraz napríklad írskej buzuky, píšťal a gájd na zdôraznenie írskych koreňov hrdinov filmu. A na záver na vás čaká klavírny duet Paula Newmana a Toma Hanksa.

More Music from 8 Mile

Universal Music

Na Oscara je nominovaná i Eminemova pieseň Lose Yourself. Tú ani inú pieseň tohto bieleho raperského rebela však na už druhom soundtracku k jeho hereckému debutu nehľadajte. Napriek tomu ide o dobrý album, ktorý je na rozdiel od jednotky tentoraz prehliadkou toho najlepšieho z hip-hopovej scény polovice deväťdesiatych rokov (Mobb Deep, Notorious B.I.G., Method Man, MC Breed a 2Pac, Outkast, Wu-Tang Clan…). Odporúčam, ak chcete z tohto žánru a obdobia len jeden album.

Jablkoň&Svěcený: Hudba z filmu Smradi

Sony Music / Bonton

Soundtrack k filmu Smradi tvorí výber skladieb z albumov kapely Jablkoň - Machalaj (1999) a Mumlava (2001), na ktorom spolupracoval huslista Svěcený - doplnený o pôvodnú filmovú hudbu, ktorú spracoval gitarista Jablkoňu Michal Němec s použitím týchto skladieb. Pre tých, ktorí doteraz Jablkoň nepoznali, bude soundtrack príjemným prekvapením, čo všetko sa dá vykúzliť z dialógu dvoch akustických gitár, huslí, violy da gamba, perkusií a dychových nástrojov. Výsledok sa pohybuje nezaraditeľne na hraniciach folku, džezu a klasiky. Spolu s dialógmi z filmu - napríklad Smradi, Drž hubu! - je album príjemnou spomienkou na film.

My Big Fat Greek Wedding

Sony Music / Bonton

Film Moja tučná grécka svadba ukazuje zvyky gréckej komunity. Z jej melódií vyžaruje typický južanský temperament a veselosť. Rytmika svadobnej kapely sa v podstate nijako neodlišuje od tých našich, atmosféru nahrávok tvorí predovšetkým typický zvuk strunových a dychových nástrojov. Za zmienku rozhodne stoja i pôvodné filmové kompozície dvojice Chris Wilson a Alexander Janko, dôsledne vychádzajúce z gréckych tradícií a s pomocou sláčikov a občas až veľmi lyrického klavíra dokresľujúce atmosféru filmu. (mu)