Eminem sa nezúčastní na tohtoročných Oscaroch

Hollywood 17. marca (TASR) - Kontroverzný raper Eminem (30) sa nezúčastní na tohtoročnom udeľovaní Oscarov napriek tomu, že je nominovaný za skladbu ...

17. mar 2003 o 8:11 © TASR 2003

Hollywood 17. marca (TASR) - Kontroverzný raper Eminem (30) sa nezúčastní na tohtoročnom udeľovaní Oscarov napriek tomu, že je nominovaný za skladbu Lose Yourself, ktorá odznela vo filme 8 Mile.

"Spevák si užíva dovolenku a aj 23. marca bude ešte oddychovať," uviedol Dennis Dennehy z Interscope Records.

Stalo sa tradíciou, že počas siahodlhej ceremónie pôvodní interpreti zaspievajú nominované skladby. No podľa producenta Gila Catesa to nie je pravidlo, ktoré je nutné dodržať.

Okrem Lose Yourself sa o Oscara uchádzajú i Burn It Blue (Frida), Father And Daughter (The Wild Thornberrys Movie), The Hands That Built America (Gangs Of New York) a I Move On (Chicago).

12 ač juh