Jediný východoeurópsky koncert Paula McCartneyho sa uskutoční v Budapešti

17. mar 2003 o 17:27 © TASR 2003

Budapešť 17. marca (TASR) - Jediný východoeurópsky koncert bývalého člena legendárnych Beatles Paula McCartneyho sa uskutoční 15. mája v novej viacúčelovej hale maďarskej metropoly, budapeštianskej Sportaréne. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii vedúci predstaviteľ koncertnej agentúry Multimedia Concerts László Hegedüs.

Predpredaj vstupeniek na budapeštiansky koncert McCartneyho začína v stredu. Iba o deň neskôr bude hostiteľom exBeatla rakúske hlavné mesto Viedeň.

V rámci turné Back In The World by v McCartneyho programe malo figurovať 36 skladieb, vrátane 22 piesní z repertoáru slávneho liverpoolskeho kvarteta.

Iba v 37 mestách USA, Kanady, Mexika a Japonska navštívilo 58 koncertov svetoznámeho umelca v rámci súčasného turné milión divákov.

Práve dnes sa na európskom trhu objavil dvojalbum Back In The World, ktorý ponúka koncert na kompaktných diskoch. Dramaturgia titulu sa na starom kontinente mierne zmenila oproti americkému vydaniu s názvom Back In The U.S., a to tak, aby bola v súlade s dramaturgiou európskych koncertov. Súčasne by sa v európskych predajniach mal objaviť aj trojhodinový film Back In The U.S. na DVD.