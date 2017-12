Jiří Macháček hrá na nafukovaciu gitaru

Spevák a herec Jiří Macháček vyvoláva doma v Čechách mediálny hlad po kapele MIG 21. V lete štartujú na koncertnú šnúru a v septembri Macháček s režisérom Davidom Ondříčkom uvedú nový film Jedna ruka netleská, preto sa akýmkoľvek rozhovorom údajne vyhýbaj

18. mar 2003 o 13:00 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

FOTO - ČTK

ú. V Bratislave však spevák s basgitaristom Tomášom Polákom rozhovor poskytli sami, lebo 1. apríla bude druhý pokus o koncert v bratislavskom PKO. „Chceli by sme tentoraz uskutočniť koncert, ktorý by sa uskutočnil,“ bodoval dobre naladený Macháček. Z jeho a Polákových odpovedí sme vybrali tie zrozumiteľnejšie a blížiace sa k pravde.

Zábavná funkovo-bigbítovo-popová kapela MIG 21 vtrhla na scénu zrejme v pravej chvíli, lebo z jej debutu Snadné je žít sa predalo vyše päťdesiattisíc kusov. Čarovná konštelácia okolností sa však zmenila pri druhej platni Udělalo se nám jasno. Podľa hudobných kritérií je lepšia, ako tá predošlá: „Naučili sme sa hrať na nástroje,“ hovorí Tomáš Polák, ktorý minulý rok zložil aj hudbu k filmu Výlet režisérky Alice Nelisovej. „Aj ja som začal hrať na gitaru,“ dopĺňa Macháček, „zatiaľ len na nafukovaciu, ale možno časom si napnem strunu, potom dve.“

Kapela však zatiaľ odohrala len desať koncertov a tento rok nie je ani v nomináciách na hudobné ceny Anděl. „Tentoraz to nevyšlo. Nič si z toho nerobíme. Vieme, kde sú skryté naše kvality,“ hovorí Macháček. Ich videoklip k pesničke Slepic pírka sa minulý rok objavil v špeciálnom vydaní medzi výraznými českými a slovenskými umelcami na stanici MTV. Teraz nakrútili nový klip k singlu Malotraktorem, v réžii študenta FAMU Jardu Fujta. Macháček: „Sú v ňom dedinské traktorové preteky o cenu starostu JRD, ktorého okúzľujúco stvárnil Jiří Bartoška. V úlohe pretekárov vystupujeme my - poľovník, hasič, inseminátor a malotraktorista,“ približuje zábavné prvky skupiny.

K nakrúcaniu sa vracia Jiří Macháček aj mimo hudby. S režisérom kultovej snímky Samotári Davidom Ondříčkom napísali scenár k filmu Jedna ruka netleská. „V súčasnosti sa film strihá a koncom apríla budeme dokrúcať,“ hovorí. „O čom bude, to sa ukáže až potom. Nakrútili sme totiž nezvyčajne veľa materiálu, stále sme niečo filmovali.“

Noví Samotári s Jakubom v hlavnej úlohe to však nebudú. „Bude to niečo ešte bizarnejšie a nadnesenejšie. Skôr než o generácii je film pôvodným príbehom,“ vysvetľuje herec, ktorý okrem stvárnenia hlavnej postavy písal aj scenár. „Zistil som, že zo všetkého najmenej som schopný písať si scény sám na seba. Preto som túto časť nechal Ondříčkovi,“ hovorí Macháček a dodáva: „Kult to bude v každom prípade, ale či pre štyroch, štyristo, alebo štyritisíc divákov - to neviem.“