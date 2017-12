Gladiátor Russell Crowe sa chce v apríli oženiť

18. mar 2003 o 10:00

Hollywoodska hviezda Russell Crowe si na budúci mesiac plánuje zobrať svoju dlhoročnú austrálsku priateľku Danielle Spencerovú. Svadba by sa mala konať neďaleko Sydney pre malú skupinku hostí. Crowe by sa mal oženiť zo Spencerovou na svoje narodeniny 7. apríla, keď bude mať 39 rokov. Herec, ktorý sa narodil na Novom Zélande a v roku 2001 získal Oscara pre najlepšieho herca vo filme Gladiátor, do Austrálie odišiel, aby sa uchránil od prílišného stresu. „Na svadbu pozveme iba najbližších priateľov a rodinu,“ povedal Crowe pre austrálsky denník Day. (reuters)